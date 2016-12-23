FUTBOL
Ömer Toprak'ın yeni adresi belli oluyor
23 Aralık 2016 Cuma, 10:30:52 | Güncelleme: 10:35:13
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Borussia Dortmund, Leverkusen'de oynayan milli oyuncu Ömer Toprak ile anlaştığı iddia edildi.
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Bundesliga'daki temsilcilerimizden Ömer Toprak, Tuchel'in öğrencisi olmaya artık çok yakın...
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Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, Ömer Toprak ve Leverkusen ile her konuda anlaştı ve artık transfer için geri sayım başladı.
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Milli oyuncu için Borussia Dortmund'un Leverkusen'e 12 Milyon Euro ödeyeceği haberin detaylarında yer alan bir başka önemli bilgi oldu.
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Bu transferin Kış transfer döneminde değil gelecek Yaz transfer döneminde yürürlüğe gireceği ifade edildi.
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Bu sezon Leverkusen formasıyla Bundesliga'da 11 maça çıktı ve 4 sarı kart gördü.