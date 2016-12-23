ALMANYA HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Ömer Toprak'ın yeni adresi belli oluyor

23 Aralık 2016 Cuma, 10:30:52

  • 1
    1 | 6

    Borussia Dortmund, Leverkusen'de oynayan milli oyuncu Ömer Toprak ile anlaştığı iddia edildi.

  • 2
    2 | 6

    Bundesliga'daki temsilcilerimizden Ömer Toprak, Tuchel'in öğrencisi olmaya artık çok yakın...

  • 3
    3 | 6

    Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, Ömer Toprak ve Leverkusen ile her konuda anlaştı ve artık transfer için geri sayım başladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300