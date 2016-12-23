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FUTBOL

Beşiktaş'tan bir transfer daha!

23 Aralık 2016 Cuma, 10:37:25

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    Kış transfer döneminde kadrosuna bir stoper daha katmayı planlayan Beşiktaş aradığı ismi Shakhtar Donetsk'de buldu.

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    Yaroslav Rakitskiy, Süper Lig'in ikinci devresinde Siyah-Beyazlı formayı giyebilir...

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    Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fikret Orman'ın da çok istediği ve bizzat yakından ilgilendiği Yaroslav Rakitskiy transferi için Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle belli bir aşamaya geldi.

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