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Shakhtar Donetsk'in 8 Milyon Euro istediği oyuncusu için 4 Milyon Euro'ya kadar çıkan Beşiktaş'ın oyuncuyu Finansal Fair-Play sebebiyle ilk olarak kiralayacağı ve sezon sonunda da bonservisini alacağı haberin detaylarında yer aldı.