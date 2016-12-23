23 Aralık 2016 Cuma, 10:37:25 | Güncelleme: 10:46:27
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Kış transfer döneminde kadrosuna bir stoper daha katmayı planlayan Beşiktaş aradığı ismi Shakhtar Donetsk'de buldu.
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Yaroslav Rakitskiy, Süper Lig'in ikinci devresinde Siyah-Beyazlı formayı giyebilir...
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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fikret Orman'ın da çok istediği ve bizzat yakından ilgilendiği Yaroslav Rakitskiy transferi için Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle belli bir aşamaya geldi.
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Shakhtar Donetsk'in 8 Milyon Euro istediği oyuncusu için 4 Milyon Euro'ya kadar çıkan Beşiktaş'ın oyuncuyu Finansal Fair-Play sebebiyle ilk olarak kiralayacağı ve sezon sonunda da bonservisini alacağı haberin detaylarında yer aldı.
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Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon ligde 12 maça çıkan Rakitsky, 4 sarı kart gördü.