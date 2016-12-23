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FUTBOL

van der Wiel'in yeni takımı...

23 Aralık 2016 Cuma, 10:52:21

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    Fenerbahçe'de Dirk Advocaat'ın isteğiyle kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'in Marsilya ile görüştüğü iddia edildi.

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    Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Van der Wiel'in Türkiye kariyeri sona ermek üzere...

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    Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Gregory van der Wiel'in Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya ile görüştüğü iddia edildi.

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