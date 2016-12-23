23 Aralık 2016 Cuma, 10:52:21 | Güncelleme: 10:54:21
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Fenerbahçe'de Dirk Advocaat'ın isteğiyle kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'in Marsilya ile görüştüğü iddia edildi.
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Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Van der Wiel'in Türkiye kariyeri sona ermek üzere...
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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Gregory van der Wiel'in Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya ile görüştüğü iddia edildi.
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Sezon başında takımdan ayrılan Gökhan Gönül'ün yerine transfer edilen Gregory van der Wiel, disiplinsiz hareketleri ve performansı nedeniyle sıkça eleştirilmiş ve son yaptığı hareketler sebebiyle de Teknik Direktör Advocaat tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
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28 yaşındaki Hollandalı sağ beke Monaco'dan sonra şimdi de Marsilya talip oldu.
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Hiroki Sakai'den beklediği verimi alamayan Marsilya, Japon oyuncunun yerine Van der Wiel'i transfer etmek istiyor.
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Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde sadece 6 maça çıkan Van der Wiel, 496 dakika sahada kaldı.