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Sezon başında takımdan ayrılan Gökhan Gönül'ün yerine transfer edilen Gregory van der Wiel, disiplinsiz hareketleri ve performansı nedeniyle sıkça eleştirilmiş ve son yaptığı hareketler sebebiyle de Teknik Direktör Advocaat tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.