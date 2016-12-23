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Portekiz 4. Ligi takımı Canelas 2010
FUTBOL

Dünyanın en tehlikeli takımı Canelas

Portekiz 4. Ligi takımı Canelas, son 11 maçını da hükmen kazandı! Rakipleri sert futbolları karşısında onlarla oynamak istemiyor

23 Aralık 2016 Cuma, 10:59:20 Güncelleme: 11:07:57

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas, son 11 maçını da 3-0’lık skorlarla kazandı. Ancak bunun nedeni oynadıkları futbol değil, rakiplerinin onlarla oynamak istememesi ve bu nedenle sahaya çıkmaması.

Rakipleri, Canelas’la maç yapmaktan kaçınırken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alıyor. Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas’lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gözler önüne seriyor.

Oyuncularının çoğu, FC Porto’nun ‘Ultras’ taraftar grubu üyesi olan Mavi-Beyazlı ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldı.

Eğer kulüp bu şekilde devam edip ligi kazanırsa 3. Lig’de çıkmak için play-off’a katılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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