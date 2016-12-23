Qabala'dan Yasin Öztekin için 3,5 milyon Euro

23 Aralık 2016 Cuma, 11:21:38 | Güncelleme: 11:35:00
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Azerbaycan’ın son dönemde Avrupa’da adından söz ettiren kulüplerinden biri olan Qabala, Galatasaray’ın başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin’e talip oldu.
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Bu sezon gösterdiği etkili performansla Galatasaray’a gol yollarında önemli katkı sağlayan başarılı futbolcu, bu performansıyla yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da önemli ekiplerin radarına takıldı.
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Azeri menajer Gyunal Rusman, Qabala'nın Yasin Öztekin için 3,5 milyon Euro (12,8 milyon TL) değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını açıkladı. Qabala’nın bu teklifine G.Saray yönetiminin de sıcak bakacağı tahmin ediliyor.
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Yasin Öztekin’in, Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısının ardından, Gaziantepspor karşısında attığı golün sevincini çevik kuvvet polisleri ile paylaşması ve bu sevince ait fotoğrafların sosyal medyada gündem olması, Azerbaycan’da da büyük yankı uyandırmıştı.
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Azerbaycan medyası Yasin Öztekin için “Kahraman Futbolcu” ifadelerini kullanmıştı.
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Yasin Öztekin bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 17 resmi maçta 8 gol atmayı başardı.