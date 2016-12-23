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FUTBOL

Qabala'dan Yasin Öztekin için 3,5 milyon Euro

23 Aralık 2016 Cuma, 11:21:38

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    Azerbaycan’ın son dönemde Avrupa’da adından söz ettiren kulüplerinden biri olan Qabala, Galatasaray’ın başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin’e talip oldu.

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    Bu sezon gösterdiği etkili performansla Galatasaray’a gol yollarında önemli katkı sağlayan başarılı futbolcu, bu performansıyla yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da önemli ekiplerin radarına takıldı.

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    Azeri menajer Gyunal Rusman, Qabala'nın Yasin Öztekin için 3,5 milyon Euro (12,8 milyon TL) değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını açıkladı. Qabala’nın bu teklifine G.Saray yönetiminin de sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

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