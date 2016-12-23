Qabala'dan Yasin Öztekin için 3,5 milyon Euro

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Azeri menajer Gyunal Rusman, Qabala'nın Yasin Öztekin için 3,5 milyon Euro (12,8 milyon TL) değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını açıkladı. Qabala’nın bu teklifine G.Saray yönetiminin de sıcak bakacağı tahmin ediliyor.