Titi: Burada kendimi evimde gibi hissediyorum

Kasımpaşa'nın Brezilyalı savunma oyuncusu "Titi" lakaplı Christian Chagas Tarouco, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Lacivert-beyazlılarda ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki stoper, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa Kulübü ve Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:

"Oğlum beni televizyonda gördüğünde ya da ismimi duyduğunda çok mutlu oluyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Kasımpaşa bana kapılarını açtığından beri bu kulüp için elimden geleni yapıyorum. Her zaman en iyisini başarıp üst seviyelere çıkabilmek için uğraşıyorum."

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Kulübüyle yeni sözleşme konusunda görüştüklerini vurgulan Titi, lacivert-beyazlıların kendisiyle devam etmek istediğini bildirdi.

Verilen karardan duyduğu memnuniyeti aktaran tecrübeli stoper, şöyle konuştu:

"Kulübümle, sözleşme uzatma konusunda bir görüşmem oldu. Kulübüm benimle devam etmek istediğini iletti. Alınan bu karardan dolayı çok mutlu oldum. Bu kararı duymak, yaptığım işlerin gözüktüğünü ve yaptıklarım sayesinde burada tekrar istendiğimi anlamamı sağladı."

"TAKIMDA REKABET ORTAMI VAR"

Lacivert-beyazlı formayla ikinci sezonunu geçiren Titi, takımda çok iyi bir rekabet ortamı bulunduğunu ifade etti.

Takımdaki bu havanın bütün futbolcuların seviyesini artırdığını belirten Titi, "Bu atmosfer oldukça önemli. Antrenmanlarda herkesin elinden gelenin fazlasını yapmasına olanak sağlıyor. Bütün futbolcular her şeyini vermeye çalışıyor. Sezona zorluklarla başladık. Birçok oyuncu gitti ve yerlerine yeni futbolcular transfer edildi. Bu da sezona iyi başlayamayan bir takım için anormal bir durum değil." diye görüşlerini aktardı.

ÖZDEŞ İLE GELEN ÇIKIŞ

Teknik direktör Kemal Özdeş'in takıma katılmasıyla çıkışa geçtiklerini vurgulayan Titi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyet, uzun zamandır yaptığımız çalışmaların meyvesi. Bu yüzden oldukça mutluyuz. İdmanlarda gösterdiğimiz özveri ve kazanma isteğinin bize 3 puanı getirdiğini düşünüyorum. Hem Rıza Çalımbay hem de Kemal Özdeş rekabetçi teknik direktörler. Her ikisi de başarılı olmak isteyen insanlar. Antrenmanlarda Rıza Çalımbay da bizi çok zorluyordu Kemal Özdeş de aynı. Hocamız elimizden gelenin en iyisini yapmamız adına bize telkinde bulunuyor. Bu oldukça önemli bir durum ve biz de bu yolda ilerliyoruz."

İSTİKRARIN ÖNEMİ

Sezon içerisinde istenilen sonuçların her zaman alınamadığının altını çizen Brezilyalı futbolcu, bireysel istikrarın sürekli çalışmak ve oynamaktan geçtiğini belirtti.

Teknik direktör Kemal Özdeş'le, istikrarı sağlayabilmek adına sürekli sohbet ettiklerini ve bu konuya çözüm aradıklarını aktaran Titi, şunları anlattı:

"İstikrarın sağlanması için takım olarak olumlu şeyler yapmamız gerekiyor. Henüz sonuçlar açısından bir denge sağlayabilmiş değiliz. Dört ya da beş maç kazandıktan sonra bunu başarmak daha kolay oluyor. Türkiye ligi birbirine benzer ve oldukça rekabetçi takımlardan oluşuyor. Sürekli aynı şekilde rakiplere karşı oynuyorsunuz. Bu ligde çok iyi ya da çok kötü takımlar yok. O yüzden bazen kazanabiliyor bazen de kaybedebiliyorsunuz. Sonuçta istikrar için olumlu sonuçlar almak gerekiyor.

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK İYİ STOPER VAR"

Kasımpaşa'nın Brezilyalı savunma oyuncusu, Türkiye'de birçok iyi stoperin bulunduğunu bildirdi.

Hem stoper ikilisi hem de bireysel olarak beğendiği savunma oyuncularından bahseden Titi, Medipol Başakşehir'in defans oyuncuları Yalçın Ayhan ve Alexandru Epureanu'nun oldukça iyi performans sergilediklerine vurgu yaptı.

Bireysel olarak Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo Guedes ile Fenerbahçe'de oynayan Simon Kjaer'i beğendiğini belirten Titi, takım arkadaşı Kenneth Karim Otigba ile kendisinin de iyi bir ikili olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye gelme sebeplerinden bir tanesinin ligin üst düzey oyuncular barındırması olduğunu kaydeden Titi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de çok iyi ve büyük oyuncuların olduğunu biliyordum. Onlara karşı oynayabilmek, bu meydan okumanın bir parçası olabilmek bana çekici gelmişti. Aynı zamanda rekabetçi bir lig. İyi hücum ve savunma oyuncularına sahip. Çaykur Rizespor'da oynayan Kweuke'ye karşı oldukça zorlanmıştım. Kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu, her oyuncuya seviyesini yukarıya çıkarabilme şansını tanıyor."

"LİG UZUN BİR MARATON"

Kasımpaşa'nın her zaman üst düzeyde bulunmaya çalışan bir kulüp olduğunu bildiren Titi, şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in üst sıralarına bakıldığında oldukça dengeli bir puan tablosuyla karşılaşıldığına değinen Titi, şu ifadeleri kullandı:

"Üst sıralarda herkesin puanı birbirine yakın. Dengeli bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Medipol Başakşehir şu anda lider. Oldukça kaliteli oyunculara sahipler. Elbette önemli olan bu istikrarı sezon sonuna kadar taşıyabilmek. Şimdiden şampiyonluk konusunda bir takım avantajlı diyebilmek zor, çünkü bu uzun bir süreç. Lig uzun bir maraton. Hep birlikte bekleyip görmemiz gerekecek."

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYI DİLİYORUM"

Titi, Kolombiya'da yaşanan uçak kazası sonrasında Türkiye'de geçirdiği en zor haftayı geride bıraktığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiğimden beri en zor haftayı geçirdim. Sadece iş arkadaşlarımı, sporcuları değil, orada birçok insanı kaybettik. Kaybettiğimiz insanlardan bir tanesi de benim yıllardır dost olduğum, önem verdiğim bir kardeşimdi. Tabi o yüzden çok üzüldüm. Bu sadece bizim için değil tüm dünya için bir darbe oldu. Talihsiz ve kötü bir kazaydı. Burada destek mesajları gönderenlere ve yanımda olanlara teşekkür ediyorum. Türkiye'de de bazen böyle talihsiz olaylar yaşanabiliyor. Dünyanın her yerinde olabiliyor. O yüzden herkese barış içinde yaşamayı diliyorum. Umarım böyle olaylar tekrar olmaz. Umarım herkesin mutlu yaşayacağı bir dünya olur."

"EREN, ÇOK İYİ BİR GOLCÜ"

Titi, Galatasaray'a transfer olan eski takım arkadaşı Eren Derdiyok'un çok iyi bir golcü olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcunun ofansif gücünün bulunduğunu belirten Titi, "Eren, çok iyi bir golcü. Oldukça etkili bir futbolcu ve geçen sezon bize fazlasıyla katkı sağladı. Çok önemli bir ofansif güç. Düzenli olarak forma şansı bulduğunda golleri sıralayan bir oyuncu. Şu anda Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamıyor. Eren Derdiyok, düzenli olarak forma şansı bulduğunda gollerini atmaya devam edecektir." şeklinde görüşlerini aktardı.

Eren Derdiyok'un üst düzey özelliklere sahip olduğunu dile getiren Titi, şöyle konuştu:

"Eren Derdiyok'un her sezon daha iyi performans göstereceğine inanıyorum. Yüksek toplarda oldukça etkili bir futbolcu. Aynı zamanda uzak mesafeden bitiriciliği olduğunu da düşünüyorum. Santrfor oyuncularından olması gereken topu saklama özelliğine de sahip. En azından benim gözlemlediğim kadarıyla bu kalitelere sahip bir futbolcu. Eren Derdiyok'a bitirilebilecek bir pozisyon hazırlarsanız, onu gol yapma konusunda gayet iyi iş çıkartacaktır."