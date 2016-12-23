Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında ligde istediği başarıyı elde edemeyen ve ligde son sırada yer alan Kayserispor, 18 puanla 10. sırada bulunan Kardemir Karabükspor'u evinde ağırlayacak. Peki Kayserispor-Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

KAYSERİSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Kardemir Karabükspor karşılaşacak. Kayserispor-Kardemir Karabükspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Meler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.

KAYSERİSPOR MORAL BULDU

Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, ligde yapacakları Kardemir Karabükspor maçı öncesi moral depoladıklarını söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuk ettikleri Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiklerini hatırlattı.

Galibiyet dolayısıyla teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Yıldız, ligde ise geride kalan haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarına dikkati çekti.

Ligde 25 Aralık Pazar günü Kardemir Karabükspor'u konuk edeceklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Onun öncesinde morale ihtiyacımız vardı. Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, ligde yapacağımız Kardemir Karabükspor maçı öncesi moral depoladık. Maçta 90 dakika boyunca etkin olan taraf bizdik. Oyuncularımız iyi bir şekilde mücadele etti ve haklı bir galibiyet aldık. Galibiyet sonucunda grupta 6 puana ulaştık. İnşallah iyi sonucu ligde de alırız ve taraftarımızın yüzünü güldürürüz."