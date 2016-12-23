Abdullah Avcı: 2016'yı hem namağlup hem de lider bitirmek istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezona başlarken, ligde ilk yarının son haftası itibarıyla zirvede bulunmalarını beklemediklerini söyledi.

Abdullah Avcı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, son iki sezonda ligi 4. bitirmiş bir takım olduklarını hatırlatarak, "Sezon başında 4.'lüğün artı bir üstüne koyma hedefiyle yola çıkmış bir takımdık. Bu durumumuz kimsenin beklediği bir şey değildi." dedi.

Avcı, sezon başı planlarında bu yıl da mutlaka ilk 4 içinde olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "İlk dört içinde olacağımızı zaten bekliyorduk, bu üç olurdu, iki olurdu ama şu an itibarıyla birinciyiz. Tabii daha yolun yüzde 50'sine bile gelmedik. Zihinsel olarak daha iyi hazırlanıp, sağlıklı bir şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarı, maçlar daha zor olacak." diye konuştu.

"2016'YI HEM NAMAĞLUP HEM DE LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Avcı, rakiplerinin 17. sırada yer almasının maçın kolay olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

"Bu tür maçlar, en zor maçlardır" diyen Abdullah Avcı, "Biri ligin en altından bir sıra üste çıkmış bir takım, biz de ligin tepesindeyiz. Bu maçların zihinsel konsantrasyonu daha zordur. Ancak bundan güzel bir ortam olamaz, bizim için harika bir durum var, zirvedeyiz. 2016'yı hem namağlup hem de lider bitirmek istiyoruz. Adanaspor ile tüm yılın emeğinin karşılığını alacağımız bir maça çıkacağız. Umarım 2016'yı mutlu kapatırız." ifadelerini kullandı.

Avcı, ligde ve kupada neredeyse tamamı farklı oyunculardan kurulu iki takımla mücadele ettiklerini ve tüm futbolcularının performansından memnun olduğunu bildirdi.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili olarak ise "Hakan'ın sakatlığı devam ediyor. Mahmut, 2 gündür takımla çalışıyor, bugün de özel bir çalışması vardı. Onunla ilgili kararı maç günü vereceğiz. Emre de sağlıklı. Önceki 2 hafta tedavisi vardı, şu an en ufak bir problemi yok. Cumartesi günü o da bizimle beraber olacak." açıklamasını yaptı.

"EMRE'NİN OYNAMA İSTEĞİ AĞIR BASIYOR"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli formayı giymeye devam edecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biz Emre'nin hep sahanın içerisinde oyun oynamasını isteriz. Top onun ayağına gelince bizi rahatlatan bir oyuncu, iyi bir lider. Takımı iyi organize ediyor, ben oynamasından yanayım. Emre çok tecrübeli bir oyuncu, nasıl bir karar verecekse ona destek olacağız. Tabii zaman zaman bu konuyu konuşuyoruz ama şu an itibarıyla Emre'nin oynama isteği ağır basıyor gibi gözüküyor. Biz de buna destek veririz."

Takım içinde şampiyonluk ya da namağlup kelimelerini kesinlikle kullanmadıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Dışarıda da bunun konuşulmasını istemiyorum. Parça parça gidiyoruz. Bunları daha ileriki haftalarda konuşmak daha sağlıklı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

SOKOL CIKALLESHI: AYRILMAYI HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİM

Medipol Başakşehir'in Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi, ligin zirvesinde bulunmalarının en önemli sebebinin, uzun vadeli hedefler yerine her maçı tek tek düşünmeleri olduğunu söyledi.



Sokol Cikalleshi, yaptığı açıklamada, ligin yanı sıra kupada da zirvede bulunduklarını hatırlatarak, "Ligde ve kupada hedeflerimiz var. Özellikle ligde çok iyi gidiyoruz. Sezon sonunda neden bir kupa kazanmayalım. Bu bir rüya ve biz de bir rüyayı gerçekleştirmek için çalışıyoruz." dedi.



Her bölgede yaşanan forma rekabetinin de takıma olumlu yansıdığının altını çizen Arnavut golcü, "Rekabet bir takım için her zaman iyidir. Bizim takımımızda da bu rekabet oldukça fazla. Rekabet bir oyuncuyu tetikler, en iyisini vermesini sağlar. Bunun karşılığını da lig tablosundaki yerimizde görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.



"İLK YARIYI LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Cikalleshi, yarın Adanaspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, "Her maç zor, Adanaspor karşılaşması da bu zor maçlardan biri. Şu anda puan tablosundaki yerleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bunu düşündüğümüz zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Adana'da güzel bir futbol ortaya koyarak, alacağımız iyi bir sonuçla ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz." diye görüş belirtti.



"LİGİN İKİNCİ YARISINDA DAHA FAZLA ŞANS BULACAĞIM"

Bu sezon ligde yalnızca 2 maçta 59 dakika şans bulabilen Sokol Cikalleshi, ikinci yarıda daha fazla forma şansı bulmayı bekliyor.



Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 3 golle dikkati çeken Cikalleshi, ligde daha fazla forma giymeyi hedeflediğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kupada daha fazla forma giydiğim için gol atma şansım daha çok oldu. İki kulvar da bizim için önemli. Ligde de daha fazla şans alırsam takıma daha çok katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Bu tabi ki hocaya bağlı, verdiği her türlü karara saygılıyım. Benim tek yapmam gereken çalışmak. Ligin ikinci yarısında daha fazla şans bulacağıma inanıyorum."



"AYRILMAYI HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİM"

"Ne olursa olsun bana verilen süre içerisinde hocaya ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak isterim." sözlerini kullanan 26 yaşındaki golcü oyuncu, "Tabii ki oyuncu olarak daha fazla oynamak isterim ama son karar teknik direktöründür ve buna saygı duymak lazım. Burada, oynayan da oynamayanlar da mutlu bir aile gibiyiz. Ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Başakşehir'de çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.