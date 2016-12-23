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Antalyaspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Peki Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

23 Aralık 2016 Cuma, 12:24:04 Güncelleme: 12:32:26

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Ligin 15. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, bu maçtan iyi ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 25 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

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