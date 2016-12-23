GALATASARAY HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Emmanuel Eboue Galatasaray Sunderland intihar
FUTBOL

Emmanuel Eboue: Yalnız olsaydım intihar edebilirdim

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, Sunderland'e transfer olduktan sonra FIFA'dan aldığı ceza sebebiyle kötü günler geçirdiğini ve intihara kalkıştığını itiraf etti

23 Aralık 2016 Cuma, 12:32:57 Güncelleme: 12:34:43

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, Sunderland'e transfer olduktan sonra FIFA'dan aldığı ceza sebebiyle kötü günler geçirdiğini ve intihara kalkıştığını itiraf etti.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Emmanuel Eboue, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e transfer oldu. Eski menajeri Sebastien Boisseau'nun bu transferdeki usulsüzlükler sebebiyle yaptığı itirazı haklı bulan FIFA, Fildişi Sahilili futbolcuya 1 milyon sterlin civarında ceza vermiş ve Eboue'nin ödemeyi yapmaması sebebiyle cezaya 1 yıl futboldan men maddesini eklemişti.

22 gün süren Sunderland macerasını ve sonrasında yaşadıklarını İngiliz gazetesi The Telegraph'a verdiği röportajda anlatan 33 yaşındaki futbolcu "Yataktan çıkmak istemediğim birçok gün oldu. Bir gün kendimi öldürmek istedim. Ailem beni güçlü tuttu ve onların sayesinde zor günleri anlattım. Eğer yalnız olsaydım korkarım ki intihar edebilirdim. Yatağımdan çıkmadığım zamanlarda 1-2 gün boyunca aynı odada yalnızdım. Kapıyı kilitledim ve sadece düşündüm. Çoğu zaman İncil okuyordum ve kendime soruyordum 'Emmanuel, niye kendine bunu yapıyorsun? Bu ailen için iyi değil' diyerek kariyerinin en dip noktasında olduğunu söyledi.

(Fanatik)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın hedefindeki iki yıldız!
FUTBOL

G.Saray'ın hedefindeki iki yıldız!
Qabala'dan Yasin Öztekin için 3,5 milyon Euro
FUTBOL

Yasin için sürpriz teklif
Basketbolda haftanın programı (23-26 Aralık 2016)
BASKETBOL

Basketbolda haftanın programı
Sneijder: Türk gibi hissedeceğim
FUTBOL

"Burada kaldığım sürece..."