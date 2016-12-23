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Adanaspor Levent Şahin
FUTBOL

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden Levent Şahin'i teknik direktörlüğe getirdi

23 Aralık 2016 Cuma, 16:02:36 Güncelleme: 17:32:10

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Adana'yı ve Adana kültürünü bilen, güçlü bir isimle çalışmış, donanımlı bir isim olması sebebiyle Şahin'in kulübün ilk tercihi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Şahin ile yapılan görüşmenin yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den de izin istendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Fatih hocamız önce yardımcısından vazgeçmek istemediğini ifade etmesi üzerine Şahin hoca ile çalışma isteğimizdeki ısrarımızı belirttik. Bunun üzerine Fatih hocamız, Şahin'in görevine devam etmesi koşuluyla Adanaspor'da çalışmasına onay verdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adanaspor futbol takımının teknik direktörlük görevine Şahin getirildi."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    Hayırlı olsun
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