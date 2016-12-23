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Michel Vorm Tottenham Hotspur
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Michel Vorm, Tottenham Hotspur'da kaldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Hollandalı kalecisi Michel Vorm'un sözleşmesini uzattı

23 Aralık 2016 Cuma, 16:38:01 Güncelleme: 16:44:24

Başkent ekibi, Fransız kalecisi Hugo Lloris'in ardından takımın diğer kalecisi Vorm'a da imza attırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin 2018'in haziran ayına kadar uzatıldığı bildirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabında yer alan açıklamasında Vorm, "Burada çok mutluyum, ailem de çok mutlu ve bu benim için çok önemli. Kulüp olarak önemli bir mesafe aldık." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı'nda 15 kez milli formayı giyen Vorm, bu sezon Tottenham'ın sözleşme yenilediği 12. isim oldu.

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