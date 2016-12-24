23 Aralık 2016 Cuma, 19:14:55 | Güncelleme: 24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:31:55
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HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT Kartal, sezon başında olduğu gibi devre arasında da tozu dumana katacak.
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Daha lig araya girmeden dört koldan transfer taarruzuna başlayan ve kanatları Babel’le güçlendiren yönetim, sol bek arayışlarında da büyük mesafe katetti..
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Caner Erkin’in sakatlığı sonrası bu bölgede Adriano dışında alternatifi kalmayan Beşiktaş, Güney Amerika turunda beğenilen Boca Juniors’ın sol beki Frank Fabra’yı listeye aldı...
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Kolombiya Milli Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun sol önde de oynayabildiği belirtilirken, Arjantin ekibiyle görüşmeler sürüyor.
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BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO Arjantin ekibiyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Fabra’nın Beşiktaş’a sıcak baktığı ifade edilirken, oyuncunun avukatı daha önce birçok ismi ülkemize getiren Vicente Montes...
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Aynı zamanda Boca Juniors’ın temsilciliğini de yapan Montes, Fabra’nın bonservisinin 3 milyon Euro olduğunu söylerken, Beşiktaş sadece 2 milyon Euro verebileceğini Arjantin ekibine iletti.
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Bu önerisi kabul edilmeyen Kartal, satın alma opsiyonuyla kiralamak için Boca’nın kapısını çaldı.
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Tangocular’ın teklifi kabul ettiği ve transferin 400 ile 500 bin Euro arasında bir bedele biteceği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.
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RYAN BABEL'DE 'OMUZ' KORKUSU! Beşiktaş, her konuda anlaştığı Ryan Babel’in Türkiye’ye gelmesi için gün sayarken, oyuncunun daha önce yaşadığı sakatlıklar can sıkıyor.
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Hollandalı yıldızın daha önce formasını giydiği Kasımpaşa’nın sağlık heyetinden bilgi alan yönetim, Babel’in Türkiye’de oynadığı dönemde 2 kez omzunun çıktığını öğrendi.
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Ameliyata sıcak bakmayan 30 yaşındaki yıldız, İspanya’da omzundan herhangi bir sıkıntı yaşamasa da yönetim, imza attırmadan önce Babel’i omuz bölgesinden özel bir kontrole sokup uzmanların görüşünü alacak.