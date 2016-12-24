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FUTBOL

Beşiktaş'a Kolombiyalı sol bek!

23 Aralık 2016 Cuma, 19:14:55

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT
    Kartal, sezon başında olduğu gibi devre arasında da tozu dumana katacak. 

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    Daha lig araya girmeden dört koldan transfer taarruzuna başlayan ve kanatları Babel’le güçlendiren yönetim, sol bek arayışlarında da büyük mesafe katetti..

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    Caner Erkin’in sakatlığı sonrası bu bölgede Adriano dışında alternatifi kalmayan Beşiktaş, Güney Amerika turunda beğenilen Boca Juniors’ın sol beki Frank Fabra’yı listeye aldı... 

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