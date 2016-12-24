FUTBOL HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

"Senin gibi parayı düşüneni oynatmam!"

23 Aralık 2016 Cuma, 19:34:51

  • 1
    1 | 25

    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | MERİÇ MÜLDÜR

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi grubu ilk maçında Zorya deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı ve takımın yerden yere vurulduğu günlerdi.

  • 2
    2 | 25

    Basının en aklıselim yorumcuları bile Advocaat’ı eleştirmek için dört maç bekleyememişti. Fenerbahçe yönetimi ise aynı günlerde “Advocaat’ı keşke 5 sene önce getirseydik” diyordu. 

  • 3
    3 | 25

    Bugün gelinen noktada yorumcuların görüşleri tam tersine dönerken, Fenerbahçe yönetimi aynı yerde duruyor. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    profesyonel futbolcu elbetteki para düşünür yoksa halı sahada arkadaşlarıyla oynardı..
Kalan karakter : 300