13 | 25

Emenike’ye geçmiş olsun. Ki o Emenike bugün neredeyse sezonun ilk yarısını öyle ya da böyle tamamlayabildiyse de Advocaat’ın adamlığı, iyi niyeti, futbolcusunu kazanma gayreti yüzünden. Ama disiplinsizlik, vurdumduymazlık da bir yere kadar.