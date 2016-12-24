23 Aralık 2016 Cuma, 19:34:51 | Güncelleme: 24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:31:00
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HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | MERİÇ MÜLDÜR
Fenerbahçe, Avrupa Ligi grubu ilk maçında Zorya deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı ve takımın yerden yere vurulduğu günlerdi.
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Basının en aklıselim yorumcuları bile Advocaat’ı eleştirmek için dört maç bekleyememişti. Fenerbahçe yönetimi ise aynı günlerde “Advocaat’ı keşke 5 sene önce getirseydik” diyordu.
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Bugün gelinen noktada yorumcuların görüşleri tam tersine dönerken, Fenerbahçe yönetimi aynı yerde duruyor.
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Ben de o maçın iki gün sonrasında; 18 Eylül tarihli Habertürk’te bir yazı kaleme almış, Nijeryalı için “Emenike’ye geçmiş olsun” diye yazmıştım!
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‘Ben demiştim’ demeyi hiç ama hiç sevmem de, hem gündemde ciddi bir yer edindiği hem de o tarihlerde “Meriç Müldür’ün haberi patladı” yaygarası yapanlar bulunduğu için hatırlatma gereği hissettim.
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18 Eylül’de aynen şöyle yazmışım: “Bundan böyle kanatlar Volkan Şen ile Lens’e emanet. Forvette Sow olacak.
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4-4-2 tercihinde ise Sow-Van Persie ikilisi ağırlıklı. Fernandao da eski gücünü bulursa katkı sağlayacak.
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Ama Emenike’ye geçmiş olsun. Advocaat özellikle kuvvetli olması nedeniyle onu da zaman zaman kullanacaktır.
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Şu sıralar Van Persie-Fernandao hazır değil ve Emenike şans bulabilir.
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Ama tüm forvetlerin hazır ve sağlam olduğu Fenerbahçe’de Emenike artık ilk tercih olmayacaktır.
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Aklını başına toplarsa işin rengi değişir ama Emenike bu. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Bir de Salih.
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Artık herkes anladı ki Salih ile bu iş yürümeyecek. Roma serüveni de yaramamış. O da formayı zor alır.” Bugün durum ortada.
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Emenike’ye geçmiş olsun. Ki o Emenike bugün neredeyse sezonun ilk yarısını öyle ya da böyle tamamlayabildiyse de Advocaat’ın adamlığı, iyi niyeti, futbolcusunu kazanma gayreti yüzünden. Ama disiplinsizlik, vurdumduymazlık da bir yere kadar.
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‘BEN DİREKT TOPLANTIYA KATILIRIM’ Neredeyse 3 ay önce bunları niye yazdığıma gelecek olursak... Advocaat’ı bu kararı almak zorunda bırakan, Emenike’nin takım ruhuna aykırı tutumlarından sadece ama sadece bir örnek vermeye kalkarsak...
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O günlerde de işitmiştim de bugün net olarak biliyorum. Advocaat, Emenike’nin ipini Zorya maçında çekse yeriymiş doğrusu.
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Olay şu: Hollandalı teknik adam Zorya’nın stoperlerinden birini ağır buldu, bu nedenle kuvvetini, hızını da düşünerek Emenike’yi ilk 11’de oynatmaya karar verdi.
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Ancak Nijeryalı maç toplantısı öncesi düzenlenen toplantıya gelmeyi reddetti, “Ben direkt maç toplantısına katılırım” dedi. Yöneticilerin haber yollaması üzerine de kulağında kulaklıklarla adeta lütfen teşrif etti.
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ÖZÜR DİLEMEMEK İÇİN ÇOK DİRENDİ Emenike’nin tavırlarını gördüğü anda da Advocaat küplere bindi. “Takımı değil de senin gibi parayı düşünen bir futbolcuyu ben oynatmam” diye rest çekti.
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Olayın giderek büyüdüğünü gören yöneticiler Emenike’den özür dilemesini istediler. Özür dilememekte de direnince Advocaat, 11’e Sow’u yazdı.
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Emenike ısrarlar sonucu hocasından özür dilemek zorunda kalsa da Advocaat bu kez de “Benden değil, git takım arkadaşlarından özür dile” diyerek çıkıştı.
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Emenike baktı ki işler iyice çıkmaza giriyor, yine de defalarca telkinlerle futbolcu arkadaşlarından özür dilemek zorunda kaldı. O gün o özrü dilemese belki bugüne kadar bile gelemezdi.
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MENAJERİ KULÜP ARIYOR Emenike’nin başka vukuatları da var. Örneğin yine bir maç öncesi öğle yemeğine inmedi.
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Advocaat odasına kadar çıktı, aldı zorla getirdi. Yönetimin vermeyeceği tavizi bugüne kadar verdi.
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Futbolcusunun lakayıtlığı, o ruhsuz hali hocasına ‘pes artık’ dedirtti. Yani böylesine zor bir oyuncu Emenike.
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Nereden nereye geldiğinin farkında değil. Fenerbahçe’nin kıymetini de bilmedi ve menajeri şimdi yönetimin talimatı üzerine onun için yeni bir kulüp arıyor.