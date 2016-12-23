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İlkay Gündoğan
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İlkay Gündoğan, ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, sağ dizinden ameliyat edildi

23 Aralık 2016 Cuma, 21:01:51 Güncelleme: 21:03:29

Sosyal medya hesaplarından hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "İyileşiyorum. Operasyonum iyi geçti. Şimdi, daha güçlü dönmek için yeni bir yola girdim." ifadelerini kullandı.

Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen İlkay Gündoğan, Premier Lig'de 14 Aralık'ta oynanan Watford maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlanmıştı.

Manchester ekibi ile sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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  • Misafir 1 dakika önce
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