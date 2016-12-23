Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Suriye iç savaşından etkilenen çocuklar için para bağışında bulundu ve bir mesaj yayımladı.



Çocukları Kurtarın Vakfı'na (Save the Children) bağışta bulunan Ronaldo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada savaştan etkilenenlere "Ben ünlü bir futbolcuyum ama asıl kahraman sizlersiniz" diye seslendi.



31 yaşındaki oyuncu, "Çok acı çektiğinizi biliyoruz. Umudunuzu kaybetmeyin. Dünya sizinle, ben sizinleyim. Sizi önemsiyoruz." şeklinde konuştu.



Çocukları Kurtarın Vakfı, Ronaldo'nun "cömert" bağışının Halep ve diğer şehirlerdeki ailelere gıda, giyim ve sağlık yardımı için kullanılacağını duyurdu.



https://twitter.com/Cristiano/status/812297170040881152