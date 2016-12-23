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Büyükşehir Gaziantepspor: 0 - Eskişehirspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

23 Aralık 2016 Cuma, 21:21:42 Güncelleme: 21:24:05

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 0 - ESKİŞEHİRSPOR: 1
STAT: Kamil Ocak

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Uygar Bebek

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Ramazan Kahya, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammed Himmet Ertürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 79 Kojic), Erdal Güneş, Ekigho (Dk. 70 Marinkovic), Kalu, Okan Derici (Dk. 46 Muhammet Reis)

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Dorukhan Toköz, Tarık Çamdal, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Erkan Zengin (Dk. 90+4 Meye), Ofoedu (Dk. 85 Murat Uçar), Ramazan Övüç (Dk. 90+1 Semih Şentürk), Bruno

GOL: Dk. 67 Erkan Zengin (Penaltıdan) (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 51 Ramazan Övüç, Dk. 81 Akaminko, Boffin (Maç bitiminde) (Eskişehirspor)

Karşılaşmanın 81. dakikasında ev sahibi ekibin Muhammet Reis'le kullandığı penaltıda, Eskişehirspor kalecisi Boffin gole izin vermedi.

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