Büyükşehir Gaziantepspor: 0 - Eskişehirspor: 1 | MAÇ SONUCU

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 0 - ESKİŞEHİRSPOR: 1
STAT: Kamil Ocak
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Uygar Bebek
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Ramazan Kahya, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammed Himmet Ertürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 79 Kojic), Erdal Güneş, Ekigho (Dk. 70 Marinkovic), Kalu, Okan Derici (Dk. 46 Muhammet Reis)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Dorukhan Toköz, Tarık Çamdal, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Erkan Zengin (Dk. 90+4 Meye), Ofoedu (Dk. 85 Murat Uçar), Ramazan Övüç (Dk. 90+1 Semih Şentürk), Bruno
GOL: Dk. 67 Erkan Zengin (Penaltıdan) (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 51 Ramazan Övüç, Dk. 81 Akaminko, Boffin (Maç bitiminde) (Eskişehirspor)
Karşılaşmanın 81. dakikasında ev sahibi ekibin Muhammet Reis'le kullandığı penaltıda, Eskişehirspor kalecisi Boffin gole izin vermedi.