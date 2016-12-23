Milan, Juventus'u yenerek İtalya Kupası'nı kazandı

İtalya Süper Kupa finalinde Milan, Juventus'u penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.



Karşılaşmanın 18. dakikasında Chielli ile öne geçen Juventus, 38. dakikada Bonaventura'nın golüne engel olamadı. Taraflar devreye 1-1'lik skorla girdi.

İkinci yarıda iki ekip de fileleri havalandıramadı. Uzatmaya giden mücadelede başka gol olmadı ve kupayı kazanan tarafı penaltılar belirledi.

Penaltılarda rakibine üstünlük kurmayı başaran Milan, Juventus'u 4-3 mağlup etti ve İtalya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.