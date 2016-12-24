Profesyonel duruşu, gerek saha içi gerekse saha dışındaki tavırlarıyla takdir toplayan Kasımpaşa’nın tecrübeli stoperi, son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan terör olaylarının acı verici olduğunu söyledi. Sambacı, “Dünyanın her yerinde bu tarz şeyler olabiliyor. O yüzden herkese barış içinde yaşamayı diliyorum. Umarım böyle olaylar tekrar olmaz. Umarım herkesin mutlu yaşayacağı bir dünya olur” dedi.



SÖZLEŞME UZATACAK

Kasımpaşa Kulübü’yle yeni mukavele için masaya oturduklarını da belirten 28 yaşındaki stoper, “Sözleşme uzatma konusunda bir görüşmemiz oldu. Benimle devam etmek istiyorlar. Alınan bu karardan dolayı çok mutlu oldum. Bu kararı duymak, yaptığım işlerin gözüktüğünü ve yaptıklarım sayesinde burada tekrar istendiğimi anlamamı sağladı” ifadelerini kullandı.





KEMAL HOCA’YLA İYİ BİR YOLDAYIZ

* Oğlum, TV’de benim adımı duyduğunda çok mutlu oluyor. Burada evimde gibiyim.

* Beşiktaş galibiyeti, yaptığımız çalışmalarımızın meyvesi.

* Kemal Özdeş, rekabetçi bir hoca. Onunla iyi bir yolda ilerliyoruz.

* En beğendiğim stoperler; Yalçın Ayhan, Epureanu, Marcelo, Simon Kjaer.

* Eren Derdiyok çok iyi bir forvet. Düzenli forma şansı bulursa golleri sıralar.

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