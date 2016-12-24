Trabzonspor'da Fenerbaçe maçı öncesi kara bulutlar dağıldı

Trabzonspor’da yüzler gülmeye başladı... Sıkıntılı günler geçiren ve inişli çıkışlı grafik nedeniyle de sürekli eleştirilere uğrayan BordoMavililer’de kupada alınan farklı galibiyetle keyifler yerine geldi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor’u Avni Aker’de 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor’da, pazartesi günü oynancak Fenerbahçe maçı hazırlıkları da güler yüzlü bir şekilde başladı. Bordo-Mavili futbolcuların yüksek moralli olması teknik direktör Ersun Yanal’ın da keyfini yerine getirirken, özellikle Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün idman performansının maksimum düzeye çıkması sevinçle karşılandı. Cezalı olan Bero’nun forma giyemeyeceği Fenerbahçe maçında genç oyuncunun yerine Castillo görev alacak.



GOLLERİNİ ATTI KADERİ DEĞİŞTİ

Bu arada Kızılcabölükspor maçında 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı 2 gol atarak yıldızlaştı. Ersun Yanal’ın sezon başından beri kadroda tuttuğu Yusuf Yazıcı’nın tecrübe kazanması için devre arasında bir başka takıma kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Yusuf, harika bir performansa gösterip, golleri atınca kaderi de bir anda değişti ve takımda kalmasına karar verildi.

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ