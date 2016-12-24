TRABZONSPOR HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor
FUTBOL

Trabzonspor'da Fenerbaçe maçı öncesi kara bulutlar dağıldı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor’u Avni Aker’de 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Trabzonspor’da, yor pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıkları da güler yüzlü ve moralli bir şekilde başladı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 01:37:26 Güncelleme: 09:43:06

Trabzonspor’da yüzler gülmeye başladı... Sıkıntılı günler geçiren ve inişli çıkışlı grafik nedeniyle de sürekli eleştirilere uğrayan BordoMavililer’de kupada alınan farklı galibiyetle keyifler yerine geldi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor’u Avni Aker’de 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor’da, pazartesi günü oynancak Fenerbahçe maçı hazırlıkları da güler yüzlü bir şekilde başladı. Bordo-Mavili futbolcuların yüksek moralli olması teknik direktör Ersun Yanal’ın da keyfini yerine getirirken, özellikle Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün idman performansının maksimum düzeye çıkması sevinçle karşılandı. Cezalı olan Bero’nun forma giyemeyeceği Fenerbahçe maçında genç oyuncunun yerine Castillo görev alacak.

GOLLERİNİ ATTI KADERİ DEĞİŞTİ
Bu arada Kızılcabölükspor maçında 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı 2 gol atarak yıldızlaştı. Ersun Yanal’ın sezon başından beri kadroda tuttuğu Yusuf Yazıcı’nın tecrübe kazanması için devre arasında bir başka takıma kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Yusuf, harika bir performansa gösterip, golleri atınca kaderi de bir anda değişti ve takımda kalmasına karar verildi.

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Muharrem Usta çıldırdı! Tam 5 milyon Euro...
FUTBOL

Muharrem Usta çıldırdı!
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
FUTBOL

Fırtına'da F.Bahçe mesaisi
Avni Aker'e Fenerbahçe taraftarı alınmayacak
FUTBOL

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için flaş karar
Basketbolda haftanın programı (23-26 Aralık 2016)
BASKETBOL

Basketbolda haftanın programı