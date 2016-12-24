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Emmanuel Mas
FUTBOL

Trabzonspor, Emmanuel Mas ile anlaştı

Trabzonspor, Arjantin’in San Lorenzo takımının sol beki Emmanuel Mas transferinde mutlu sona ulaştı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 01:41:59 Güncelleme: 09:39:03

Trabzonspor’un bir süredir renklerine katmak istediği Arjantin’in San Lorenzo takımının sol beki Emmanuel Mas’ı transferi mutlu sonla bitti. Yönetimin Mas’ı Fenerbahçe maçı sonrası açıklayacağı öğrenildi. Arjantin basınına açıklamalarda bulunan San Lorenzo’nun hocası Diego Aguirre, “Ayrılmayı planladığını bize söyledi. Biz de kararına saygı duyduk” dedi. Transferin tamamlanması ile Ersun Yanal’ın hayli morallendiği bildirildi.

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