Yıldırım Demirören: "Dünyaya mesaj verdik"

Vodafone Arena 22 Aralık akşamı çok özel bir geceye tanıklık etti. “Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne” sloganı ile on binler stada koştu. Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı akreditasyon kartlarında da “Cesur Yürekler Yenilmez. Vatan Bölünmez” yazıyordu. Duygu yüklü bir geceydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen gecede bakanlar, bürokratlar, federasyon yönetimi, kulüp başkan ve yöneticileri, teknik adamlar, futbolcular, tüm spor ailesi yer alıyordu ama bu özel gecenin en özel konukları da şehit yakınlarıydı. Bazılarının o hüzünlü anlarına tanık oldum. İçleri kan ağlıyordu. Onlardan biri de Beşiktaş-Bursa maçı sonrası hayatını kaybeden gencecik çevik kuvvet polislerinden birinin babasıydı.

KORUMA EKİBİ GÖZÜ YAŞLI BABAYA MORAL VERDİ

“Maç bitmiş, çevik kuvveti neden orada tutuyorsun kardeşim” diyerek ağlıyordu. “Bu işler İstanbul’da öyle basit olmuyor baba” diyerek kendisini teskin etmeye çalışanlar da yine emniyet mensupları oldu. Cumhurbaşkanı’nın koruma ekibi gözü yaşlı babaya moral vermek için seferber oldu.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Gecenin bitiminde Yıldırım Demirören’in, Göksel Gümüşdağ’ın, ev sahipliğini üstlenen Beşiktaşlı yöneticilerin yüzünde hem yorgunluk hem de mükemmel bir organizasyon gerçekleştirmenin mutluluğu vardı. Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Aziz Yıldırım’ın katılamadığı gecede Fenerbahçe’yi Şekip Mosturoğlu temsil etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Fikret Orman ile yönetimi tam kadro (Ahmet Nur Çebi, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Metin Albayrak, Hüseyin Mican, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Erdal Karacan, Emre Kocadağ) oradaydı.

DEMİRÖREN’DEN TEŞEKKÜR

Ülkedeki birlik beraberlik havası kulüplere de yansımış görünüyordu. Protokol tribününde ve koridorlarında kulüp başkan ve yöneticileri arasında çok samimi sohbetler oldu. Geceyi özetleyen ise Yıldırım Demirören’in sözleriydi. Demirören, “Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu akşam birlikteliğimiz, bütünlüğümüz, teröre karşı gösterdiğimiz ortak tavır tüm dünyaya güzel bir mesaj oldu. Şehitlerimizin aileleri için 50 milyon liralık da bir kaynak yarattık. Kulüplerimiz yardımda bulundu, sponsorlar katkı sağladı. İş adamlarımız da maddi destek verdi” diye konuştu. Demirören maç bitiminde de soyunma odasına inerek futbolcu, teknik adam ve hakemlere teşekkür etti.

ERDOĞAN ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organizasyonda payı bulunanlara tebrik mesajı yazıp şeref tribünündeki anı defterine imzasını attı.

10 Aralık’taki hain bombalı saldırı Vodafone Arena’nın hemen yanı başında gerçekleşmiş, 45 can gitmişti. Stat çevresine asılan pankartlarla teröre lanet okundu.

HABERTÜRK SPOR | MERİÇ MÜLDÜR