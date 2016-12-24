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FUTBOL

Arda Turan'a çılgın teklif

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:23:22

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    Çin takımları yine transfer piyasasının altını üstüne getirmekte kararlı. 

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    Oscar gibi bir star ile açılışı yapan zengin kulüplerin kervanına şimdi de son şampiyon Guangzhou Evergrande eklendi...

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    Çin ekibinin radarındaki isim ise Arda Turan.

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