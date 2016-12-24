FUTBOL
Arda Turan'a çılgın teklif
24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:23:22 | Güncelleme: 10:26:33
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Çin takımları yine transfer piyasasının altını üstüne getirmekte kararlı.
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Oscar gibi bir star ile açılışı yapan zengin kulüplerin kervanına şimdi de son şampiyon Guangzhou Evergrande eklendi...
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Çin ekibinin radarındaki isim ise Arda Turan.
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Biri 3 gün önce olmak üzere son 1 ay içinde 2 kez hat-trick yapan, genel performansıyla da ayakta alkışlanan Barça’nın yıldızı için gözden çıkarılan rakam tam 50 milyon Euro, yani 185 milyon TL.
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Bu teklifin önümüzdeki günlerde önce menajeri aracılığı ile Arda Turan’a iletileceği, olumlu yanıt gelmesi durumunda da İspanyol ekibinin kapısının çalınacağı gelen haberler arasında.
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Barcelona’nın da Arda Turan için en az 50 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
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Her ne kadar İspanya’da çok mutlu olduğunu söylese de yıldız oyuncunun aklı bu astronomik teklifle gerçekten de karıştı.
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Zira, milli takımımızın kaptanı şu anki kulübünde 5 milyon Euro (18.5 milyon TL) kazanıyor. Çin’e giderse bu rakamı 3’e katlamış olacak. (Fanatik)
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