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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer iddiaları (24 Aralık 2016)

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:07:05

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    Niasse, Eto’o gibi golcüler için girişimler yapan bordo-mavililer, bir taraftan da alternatif liste hazırladı. Fırtına, Sion forması giyen Moussa Konate için 1.5 milyon euro önerdi. İsviçreliler teklife sıcak bakıyor. (Fotomaç)

     

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    Beşiktaşlı idareciler, Trabzonspor'a Yusuf Erdoğan'ın durumunu sordu. Ancak bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki futbolcu için olumsuz yanıt verdi. (Sabah)

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    Kartal’ın eski hocası Slaven Bilic, forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılara Andy Carroll’u önerdi. Hırvat çalıştırıcı, kiralama konusunda da aracı olacak. (Fotomaç)

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