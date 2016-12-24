Günün öne çıkan transfer iddiaları (24 Aralık 2016)
24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:07:05 | Güncelleme: 12:27:14
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Niasse, Eto’o gibi golcüler için girişimler yapan bordo-mavililer, bir taraftan da alternatif liste hazırladı. Fırtına, Sion forması giyen Moussa Konate için 1.5 milyon euro önerdi. İsviçreliler teklife sıcak bakıyor. (Fotomaç)
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Beşiktaşlı idareciler, Trabzonspor'a Yusuf Erdoğan'ın durumunu sordu. Ancak bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki futbolcu için olumsuz yanıt verdi. (Sabah)
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Kartal’ın eski hocası Slaven Bilic, forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılara Andy Carroll’u önerdi. Hırvat çalıştırıcı, kiralama konusunda da aracı olacak. (Fotomaç)
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Beşiktaş ile Eto’o sezon başında da uzun süre flört etmiş, ancak Antalyaspor’un istekleri astronomik boyutlara ulaşınca transfer gerçekleşmemişti. Golcü arayışındaki Kartal, Kamerunlu için tekrar devrede. Bu kez şartlar daha makul, kritik görüşme hafta başında. (Fanatik)
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Fenerbahçe, sezon başında Sunderland’ten kiraladığı Jeramain Lens’i bonservisi yüksek olduğu için gelecek yıl da yine aynı yöntemle kadrosunda tutmak istiyor. Finansal açıdan sıkıntı yaşayan İngiliz kulübü ise geri dönse bile verim alamayacağını düşündüğü 28 yaşındaki oyuncuyu ilk fırsatta satmanın hesaplarını yapıyor. (Milliyet)
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Konyasporlu Ömer Ali Şahiner için Trabzonspor bir kez daha kapıyı çaldı ancak genç futbolcuya izin çıkmadı. Teknik direktör Aykut Kocaman astronomik bir rakam teklif edilmemesi halinde Ömer Ali’yi kesinlikle takımda tutmak istediğini Başkan Ahmet Şan’a iletirken, “Onun gibi istikrarlı bir oyuncuyu devre arasında bulamayız” diyerek kapıyı kapattı. (Fanatik)
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Alt sıralardan kurtulamayan Çaykur Rizespor, Miroslav Stoch'u transfer etmek istiyor. Fenerbahçe’de az şans bulan Slovak futbolcunun kiralanması gündemde. (Fanatik)
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Emmanuel Adebayor, bordo-mavili formayı giymek için adeta yalvarıyor... oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer önceki gün Başkan Muharrem Usta ile bir araya geldi. Adebayor'un, Türkiye Ligi'ni yakından takip ettiğini, Trabzonspor'un gol sorununu çözeceğini anlattı. (Fotospor)
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Galatasaray ara transfer için stoper arayışlarını sürdürüyor. Yönetimin listesinde birçok isim yer alırken, menajerlerden son olarak Manuel Da Costa ve Douglao önerisinin geldiği öğrenildi. Akhisar’la sözleşmesini fesheden 1.93’lük Douglao’nun bonservisi elinde. Eski Sivassporlu Da Costa’nın da cazip rakama gelebileceği iletildi. (Fotomaç)
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İsteneni veremediği için Advocaat'ın gözünden düşen Salih Uçan'ın yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi. Serie A ekibi Sampdoria'nın 22 yaşındaki futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı bildirildi. (Fotomaç)
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Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve şu anda kulübü bulunmayan Constant, Beşiktaş'a önerildi. (Fotospor)
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Shakhtar Donetsk ile sezon sonunda kontratı sona eren Brezilyalı kanat oyuncusu Taison'un avukatı, İstanbul’a gelip Ali Yıldırım’la görüştü. Öncelik, oyuncuyu devre arasında kiralamak. Olmazsa, Taison sezon sonunda bedavaya gelebilir. (Fotomaç)
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İspanya ve İtalya basını, Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Valencia'nın Felipe Melo ile ilgilendiğini iddia etti. (Fanatik)
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Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını bizzat yürüten Başkan Aziz Yıldırım'ın devre arasında Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı almak için harekete geçtiği belirtildi. (Fotospor)
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Stoper sıkıntısı çeken Galatasaray'a, İsviçre'den Türkiye'ye dönme niyetindeki Egemen Korkmaz, menajerler tarafından önerildi. Fakat sarı kırmızılıların deneyimli stopere cevabı, ilerleyen yaşından ötürü olumsuz oldu. 34 yaşındaki Egemen'le Çaykur Rizespor'un ilgilendiği iddia edildi. (Sabah)