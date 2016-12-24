Günün öne çıkan transfer iddiaları (24 Aralık 2016)

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Konyasporlu Ömer Ali Şahiner için Trabzonspor bir kez daha kapıyı çaldı ancak genç futbolcuya izin çıkmadı. Teknik direktör Aykut Kocaman astronomik bir rakam teklif edilmemesi halinde Ömer Ali’yi kesinlikle takımda tutmak istediğini Başkan Ahmet Şan’a iletirken, “Onun gibi istikrarlı bir oyuncuyu devre arasında bulamayız” diyerek kapıyı kapattı. (Fanatik)