Beşiktaş - Gaziantepspor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - GAZİANTEPSPORMAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEPSPOR
STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Serkan Çınar
SAAT: 19:00
YAYIN: Lig TV
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Aboubakar, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Olcay, Kerim Frei, Ömer
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas
YEDEKLER: Erten, Şenol, Doğanay, Kisliak, Angan, Orkan, Kolar
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez
ÜZÜLMEZ YİNE RAKİP OLUYOR!
Beşiktaş forması giydiği dönemde taraftarların “Deli İbo” lakabı taktığı Siyah-Beyazlı efsane, şu anki Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez; bu sezon ikinci toplamda ise üçüncü kez eski takımına rakip olacak. 9. haftada Gençlerbirliği’nde görev yaparken Kartal’la 1-1 berabere kalan genç hoca, 2015-16 sezonunda Vodafone Arena’da oynanan maçta sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.