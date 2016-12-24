GAZİANTEPSPOR HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaş - Gaziantepspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:13:40 Güncelleme: 18:11:09

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - GAZİANTEPSPORMAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEPSPOR

STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Serkan Çınar
SAAT: 19:00
YAYIN: Lig TV

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Aboubakar, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Olcay, Kerim Frei, Ömer
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas
YEDEKLER: Erten, Şenol, Doğanay, Kisliak, Angan, Orkan, Kolar
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

ÜZÜLMEZ YİNE RAKİP OLUYOR!
Beşiktaş forması giydiği dönemde taraftarların “Deli İbo” lakabı taktığı Siyah-Beyazlı efsane, şu anki Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez; bu sezon ikinci toplamda ise üçüncü kez eski takımına rakip olacak. 9. haftada Gençlerbirliği’nde görev yaparken Kartal’la 1-1 berabere kalan genç hoca, 2015-16 sezonunda Vodafone Arena’da oynanan maçta sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a Kolombiyalı sol bek!
FUTBOL

Boca Juniors'tan Beşiktaş'a...
TBF'den Beşiktaş'a ceza
BASKETBOL

TBF'den Beşiktaş'a ceza
Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
FUTBOL

Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
Beşiktaş, Gaziantepspor maçına hazır
FUTBOL

Kartal taktik çalıştı