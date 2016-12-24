Beşiktaş - Gaziantepspor | CANLI YAYIN

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BEŞİKTAŞ - GAZİANTEPSPOR

STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19:00

YAYIN: Lig TV



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Aboubakar, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Olcay, Kerim Frei, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas

YEDEKLER: Erten, Şenol, Doğanay, Kisliak, Angan, Orkan, Kolar

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

ÜZÜLMEZ YİNE RAKİP OLUYOR!

Beşiktaş forması giydiği dönemde taraftarların “Deli İbo” lakabı taktığı Siyah-Beyazlı efsane, şu anki Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez; bu sezon ikinci toplamda ise üçüncü kez eski takımına rakip olacak. 9. haftada Gençlerbirliği’nde görev yaparken Kartal’la 1-1 berabere kalan genç hoca, 2015-16 sezonunda Vodafone Arena’da oynanan maçta sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.