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Kayserispor çıkış peşinde

Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın konuk edecekleri Kardemir Karabükspor'u yenerek, lige verilecek araya iyi şekilde girmek istediklerini söyledi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:44:00 Güncelleme: 11:45:47

Ahmet Yıldız, geride kalan 15 haftada topladıkları 9 puanla 18. sırada olduklarını hatırlattı.

Kardemir Karabükspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıklarına dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"Geride kalan haftalarda istediğimiz sonucu alamadık. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Bu bakımdan Kardemir Karabükspor maçı çok önemli. Kardemir Karabükspor maçını kazanarak, lige verilecek araya iyi şekilde girmeyi hedefliyoruz. Alınacak galibiyet takımın güvenini yeniden getirecek. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah bu sefer istediğimiz üç puana ulaşırız."

Yıldız, taraftar desteğinin takım için çok önemli olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı taraftarlardan yarın stadı doldurarak, 90 dakika boyunca takıma destek vermelerini istedi.

Kayserispor-Kardemir Karabükspor maçı, yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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