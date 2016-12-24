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Andreas Beck: Türk halkı teröre teslim olmadı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:22:31

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    Beşiktaş'ın sağ beki Andreas Beck, Alman dergisi Kicker'a röportaj verdi. Başarılı sağ bek, Türkiye'de yaşanan terör olayları ile ilgili 'Türkiye'de durmamak, teröre teslim olmaktır" dedi ve Türk halkına destek olduğunu vurguladı.

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    Beck, "Ülkedeki durumu nasıl değerlendiriyorsun?" şeklindeki soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki kötü görüntüler ortaya çıkıyor. Ama insanlar her şeye rağmen yaşamaya devam ediyorlar.

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    Alternatif ne olabilirdi? Türkiye'de durmamak mı? O zaman teröre teslim olmak demektir. Teröre prim verilmemeli."

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