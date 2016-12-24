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İşte röportajdan öne çıkan diğer soru ve cevaplar:

Beşiktaş'ta hedefler nedir?

"Yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl özellikle daha heyecan verici. Ancak yarışta çok iyiyiz. Başakşehir oldukça şaşırtıcı gibi görünüyor ama öyle değil. Son iki sezonda dördüncü oldular ve oldukça iyi yapılmış deneyimli bir ekip"