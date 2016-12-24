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Ahmet Yıldız
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Kayserispor'da başkanlığa Ahmet Yıldız seçildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da başkanlığa Ahmet Yıldız seçildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:47:30 Güncelleme: 12:58:42

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağanüstü genel kurulda, delegeler Ahmet Yıldız başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu seçti.

Yıldız başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Mehmet Hızlıer, Hüsamettin Üge, Yusuf Üge, Ender Taraf, Mustafa Türkmen, Mehmet Polat, Arif Miraboğlu, Reşat Soy, Necip Kaya ve Mehmet Akı'dan oluştu.

Yıldız, Recep Mamur yönetimindeki yönetim kurulunda futbol şubesinden sorumlu olarak görev yapıyordu.

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