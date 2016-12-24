Atiba Hutchinson: Devre arasına 3 puanla girmek önemliydi

Deneyimli futbolcu karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kolay olmadı. Gaziantepspor iyi organize olan bir takım ve bize zorluklar çıkardılar. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ama devre arasına 3 puanla girmek önemliydi.



Üst üste 5. kez Kanada'da yılın futbolcusu seçildiğim için çok mutluyum. Benim için onur verici bir gündü ve iyi bir yıldı. Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı'ndaki arkadaşlarımın da bunda katkıları var. Onlara teşekkür ediyorum"