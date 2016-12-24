İbrahim Üzülmez: Öne geçebilseydik bizim için avantaj olabilirdi

İbrahim Üzülmez, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "İyi mücadele bekliyordum, iyi mücadele ettik. Son haftalarda takımda canlılık olduğu ortaya çıktı. Zor bir maç olacağını biliyorduk ve o baskıyı hissettik. Vodafone Arena'da oynamamız gerektiği gibi oynadık. Net gol pozisyonlarımız var. Öne geçebilseydik bizim için avantaj olabilirdi, çabuk oyuncularımızla kontra atağa çıkabilirdik.



İşimiz kolay değil. Bütün mücadelemizi ortaya koyacağız, oyuncularıma güveniyorum ve onları tebrik ettim. Sadece İbrahim Üzülmez'le olacak bir şey değil, bütün şehrin takıma sahip çıkması lazım.



4 tane direkt oynayabilecek kalitede oyuncu katarsak bizim için iyi olacak. En az 2 stopere ihtiyacımız var. Herkes bize inansın güvensin. Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.

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