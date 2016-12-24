BEŞİKTAŞ HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
İbrahim Üzülmez Beşiktaş Gaziantepspor
FUTBOL

İbrahim Üzülmez: Öne geçebilseydik bizim için avantaj olabilirdi

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 21:26:22 Güncelleme: 21:28:21

İbrahim Üzülmez, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "İyi mücadele bekliyordum, iyi mücadele ettik. Son haftalarda takımda canlılık olduğu ortaya çıktı. Zor bir maç olacağını biliyorduk ve o baskıyı hissettik. Vodafone Arena'da oynamamız gerektiği gibi oynadık. Net gol pozisyonlarımız var. Öne geçebilseydik bizim için avantaj olabilirdi, çabuk oyuncularımızla kontra atağa çıkabilirdik.

İşimiz kolay değil. Bütün mücadelemizi ortaya koyacağız, oyuncularıma güveniyorum ve onları tebrik ettim. Sadece İbrahim Üzülmez'le olacak bir şey değil, bütün şehrin takıma sahip çıkması lazım.

4 tane direkt oynayabilecek kalitede oyuncu katarsak bizim için iyi olacak. En az 2 stopere ihtiyacımız var. Herkes bize inansın güvensin. Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş: 1 - Gaziantepspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Kartal, Arena'da Üzülmez!
Ryan Babel, Vodafone Arena'da!
FUTBOL

Babel, Vodafone Arena'da!
Adanaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL

Başakşehir'e Adana çelmesi
Günün öne çıkan transfer iddiaları (24 Aralık 2016)
FUTBOL

Melo'nun yeni takımı...