Ersun Yanal'ın Fenerbahçe galibiyeti şifresi: Önce durdur, sonra vur!

Trabzonspor'un Avni Aker'de oynayacağı kritik Fenerbahçe maçı öncesi, teknik direktör Ersun Yanal’ın planları da netleşmeye başladı.



Beklerden daha çok savunmada kalmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kazanılan topların çabuk şekilde rakip ceza alanı çevresine atılmasını istedi.



Erken gol bularak Kanarya'nın oyun stratejisini bozmayı planlayan Yanal, ofansif kanat oyuncularının da sık sık savunmaya yardım etmesi gerektiğini belirtti.



Başta Mehmet Ekici olmak üzere oyuncularına 'bol şut' talimatı veren Yanal, öğrencilerini ayrıca skor ne olursa olsun 90 dakika boyunca panik yapmamaları ve sinirlerine hakim olmaları konusunda da uyardı.

HABERTÜRK SPOR