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Dick Advocaat: Zaferin anahtarı sizde

Hollandalı çalıştırıcı Trabzonsponr maçı öncesinde 3 yıldızıyla yaptığı özel görüşmede, “Bu maç sizin maçınız. Zaferin anahtarı sizde. Tam gücünüzle oynayacağınızdan eminim” dedi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:44:31 Güncelleme: 25 Aralık 2016 Pazar, 10:47:11

Teknik direktör Dick Advocaat, Trabzonspor maçı öncesinde orta saha elemanlarıyla özel bir görüşme yaptı...

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı Samandıra Can Bartu Tesislerinde Mehmet Topal, Alper Potuk ve Josef de Souza ile görüşerek zorlu maçta en büyük görevin kendilerine düşeceğinin altını çizdi. Hollandalı hoca yaptığı konuşmada, “Çok yorulduğunuzun farkındayım. Takımın yükünü orta saha çeker ve siz çok fazla değişmeden oynadınız. Fakat bu maç sizin maçınız. Alper ve Topal ikiniz de hastalıktan yeni kurtuldunuz. Josef de bir hafta dinlenmiş oldu. Bu maçta tam gücünüzle oynayacağınızdan eminim” dedi.

‘FAZLA AÇIK VEREN BİR TAKIM’
Hollandalı hoca Trabzonspor orta sahasının açıklar verdiğini ve bunu değerlendirmeleri gerektiğini belirtirken, “Trabzonspor orta sahada mücadeleyi kaybedince fazla açıklar veren bir takım. Bu yüzden maçı siz alacaksınız. Zaferin anahtarı sizde” ifadesini kullandı.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL

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