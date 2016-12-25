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Güney Afrika basınına konuşan menajer, “Sakatlığından önce G.Saray ve Benfica Mahlambi’yi

istiyordu. Oyuncumun sağlık durumu şu anda iyi ve eski formuna kavuştu. Gelecek teklifleri

değerlendireceğiz” yorumunu yaptı.