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FUTBOL

"Galatasaray onu istedi"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:54:08

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    Transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da geleceğe yatırım yapan G.Saray’ın Güney
    Afrikalı Phakamani Mahlambi’nin peşinde olduğu ortaya çıktı.

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    Cimbom’un Florya’da denediği Sidigi Maiga’dan sonra ilgilendiği Mahlambi için menajerinden açıklama geldi.

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    Güney Afrika basınına konuşan menajer, “Sakatlığından önce G.Saray ve Benfica Mahlambi’yi
    istiyordu. Oyuncumun sağlık durumu şu anda iyi ve eski formuna kavuştu. Gelecek teklifleri
    değerlendireceğiz” yorumunu yaptı.

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