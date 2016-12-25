24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:54:08 | Güncelleme: 25 Aralık 2016 Pazar, 07:41:33
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Transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da geleceğe yatırım yapan G.Saray’ın Güney Afrikalı Phakamani Mahlambi’nin peşinde olduğu ortaya çıktı.
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Cimbom’un Florya’da denediği Sidigi Maiga’dan sonra ilgilendiği Mahlambi için menajerinden açıklama geldi.
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Güney Afrika basınına konuşan menajer, “Sakatlığından önce G.Saray ve Benfica Mahlambi’yi istiyordu. Oyuncumun sağlık durumu şu anda iyi ve eski formuna kavuştu. Gelecek teklifleri değerlendireceğiz” yorumunu yaptı.
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FRANSIZ BASININDAN CACERES İDDİASI Öte yandan Geçtiğimiz sezon aşil tendonunda sakatlanınca Juventus’un sözleşmesini uzatmayarak yollarını ayırdığı Martin Caceres de Galatasaray'ın gündemine geldi.
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Fransız basını, Serdar Aziz’in sakatlanmasıyla stoper arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar’ın Uruguaylı oyuncuyla ilgilendiğini iddia etti.
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Haberde, Marsilya’nın yanı sıra bir Güney Amerika takımı ve G.Saray’ın 29 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı öne sürüldü.