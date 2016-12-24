Beşiktaş'ta penaltı krizi

Mücadelenin 79. dakikasında Aboubakar'ın yerde kalması ile birlikte Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Oğuzhan Özyakup geldi.



Cenk Tosun penaltıyı atmak için hareketlenirken, Oğuzhan buna izin vermedi. Quaresma da Cenk Tosun'a topu vermeyerek penaltının başına geçen Oğuzhan Özyakup'a işaretlerle Cenk'i gösterdi ve tepki gösterdi.



Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 15. maçında 10. penaltısını kazandı. Bu sezon 7. kez penaltı kazanan Beşiktaş'ta daha önce Cenk Tosun 5 kez, Oğuzhan ise 1 kez ağları bulmuştu.



(Sporx)

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