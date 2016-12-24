BEŞİKTAŞ HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Gaziantepspor penaltı Oğuzhan Özyakup
FUTBOL

Beşiktaş'ta penaltı krizi

Siyah-Beyazlılar'ın Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta kaçan penaltı öncesi ilginç anlar yaşandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:55:18 Güncelleme: 22:57:27

Mücadelenin 79. dakikasında Aboubakar'ın yerde kalması ile birlikte Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Oğuzhan Özyakup geldi.

Cenk Tosun penaltıyı atmak için hareketlenirken, Oğuzhan buna izin vermedi. Quaresma da Cenk Tosun'a topu vermeyerek penaltının başına geçen Oğuzhan Özyakup'a işaretlerle Cenk'i gösterdi ve tepki gösterdi.

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 15. maçında 10. penaltısını kazandı. Bu sezon 7. kez penaltı kazanan Beşiktaş'ta daha önce Cenk Tosun 5 kez, Oğuzhan ise 1 kez ağları bulmuştu.

(Sporx)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ryan Babel, Vodafone Arena'da!
FUTBOL

Babel, Vodafone Arena'da!
Ryan Babel İstanbul'da
FUTBOL

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
BOTAŞ: 41 - Beşiktaş: 72
BASKETBOL

Kartal, Botaş'ı sildi!
Atiba Hutchinson: Devre arasına 3 puanla girmek önemliydi
FUTBOL

"Onur verici bir gündü"