Galatasaray: 5 - Aytemiz Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendi.

TT Arena'daki mücadelenin 30. dakikasında, Sneijder'in ortasında De Jong kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Cimbom'u 1-0 öne geçiren isim oldu. Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü atmış oldu. De Jong, kariyerinde bundan önceki son golünü 2015'in Nisan ayında Milan formasıyla kaydetmişti.

39. dakikada Alanyaspor Sajad'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Galatasaray, Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Cimbom ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 51. dakikada Hollandalı yıldız Sneijder yaptığı şık aşırtma ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Bu golden 4 dakika sonra yine Sneijder'ın asistinde Eren Derdiyok skoru 4-1 yapan isim oldu. Hollandalı yıldız durmadı; 80'de bir asist daha yaptı, Josue'nin harika golüyle fark 4'e çıktı: 5-1. Alanyaspor'da 89. dakikada Erhan Kartal ikinci sarıdan kırmızı gördü. Maç 5-1'lik skorla sona erdi.

Bu sezon ilk kez 5 gol atan Galatasaray bu sonucun ardından 33 puana yükseldi. Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.

Galatasaray'da gecenin yıldız ismi Wesley Sneijder forma giydiği son beş lig maçında altı gole (2 gol ve 4 asist) katkıda bulundu.

GALATASARAY: 5 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 1

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

GALATASARAY: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan (Dk. 46 Hamit Altıntop), Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok (Dk. 74 Josue)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Gassama (Dk. 58 Erhan Kartal), Garcia, Ba, Berkan Emir, Efecan Karaca (Dk. 54 Ayite), Taha Yalçıner, Candeias, Emre Akbaba, N'Sakala, Sajad (Dk. 85 Gökay Iravul)

GOLLER: Dk. 30 De Jong, Dk. 45 Gassama (Kendi kalesine), Dk. 51 Sneijder, Dk. 55 Eren Derdiyok, Dk. 80 Jouse (Galatasaray), Dk. 39 Sajad (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Erhan Kartal (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 9 Bruma, Dk. 74 Sneijder, Dk. 74 De Jong (Galatasaray), Dk. 66 Garcia (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada N'Sakala'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sajad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

11. dakikada Galatasaray önemli bir fırsattan yararlanamadı. Aytemiz Alanyaspor savunmasında Ba'nın sektirdiği topu kapan Eren Derdiyok, sağdan ceza sahasına giren Selçuk İnan'ı gördü. Bu futbolcunun, dengesini kaybettiği sırada yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

19. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Sneijder'in yerden sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde Selçuk İnan'ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Zlamal'da kaldı.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ tarafta serbest atış kullanan Sneijder'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen De Jong kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.

32. dakikada Eren Derdiyok'un pası sonrasında ceza sahasının sağ çaprazında Yasin Öztekin ile verkaça giren Sneijder'in şutunda, savunmada Ba'ya çarpan top kaleci Zlamal'ın da müdahalesiyle kornere gitti.

39. dakikada Aytemiz Alanyaspor skoru eşitledi. Berkan Emir'in soldan yaptığı ortada, ön direkte Sajad şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

45. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Selçuk İnan'ın sağdan ortasında, ön direkte Sneijder'in yaptığı vuruş sonrasında kaleci Zlamal'ı da geçen topu, çizgi üzerinde Gassama ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yasin Öztekin'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Sneijder, sağ ayağıyla yaptığı şık aşırma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

55. dakikada Galatasaray skoru 4-1 yaptı. Bruma'nın pasıyla soldan hareketlenen Sneijder'in yerden pasında, ön direkte Eren Derdiyok gelişine yaptığı vuruşla topu filelere yolladı.

72. dakikada N'Sakala'nın pasıyla ceza yanının sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

80. dakikada Galatasaray'ın 5. golü geldi. Sarı-kırmızılı futbolcuların, Aytemiz Alanyaspor ceza alanı önünde yaptığı paslaşmalar sonrasında Yasin Öztekin'den aldığı topla soldan ceza sahasına giren Sneijder, penaltı noktası önünde uygun durumda bulunan Josue'yi gördü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı boş ağlara atarak skoru 5-1 yaptı.

83. dakikada Josue'nin pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma'nın yakın mesafeden vuruşunda, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Erhan Kartal, maçtaki ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yenerek farklı bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında De Jong'un golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 39. dakikada Sajad'ın golüyle skorun 1-1 olmasını engelleyemezken, ardından Gassama (kendi kalesine), Sneijder, Eren Derdiyok ve Josue ağları havalandırarak maçın skorunu 5-1 olarak belirledi. Bu sonuçla puanını 33'e yükselten Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'le olan puan farkını 3'e indirirken, 35 puanlı Beşiktaş'ın ardından ligin 16 haftalık ilk bölümünü 3. sırada tamamladı.

5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, ligde üst üste 5. maçını da kaybetmemiş oldu. Son olarak ligin 11. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, ardından oynadığı 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisi sonrası, Bursaspor (3-1), Kasımpaşa (2-1), Gaziantepspor (3-1), Osmanlıspor (2-2) ve Aytemiz Alanyaspor (5-1) maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Son 5 maçta alınan sonuçlarla, bu süreç için teknik direktör Riekerink'in belirlediği 13 puanlık hedef de tuttu.

GALATASARAY ADINA SEZONUN EN GOLLÜ MAÇI

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında ligde bu sezon en gollü maçını oynadı. Geride kalan maçlarda 3'ten fazla gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor ağlarını 5 kez havalandırarak ligde bu sezon en yüksek gol rakamına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Dersimspor maçını da 5-1 kazanmıştı.

ASKER SELAMLI GOL SEVİNCİ

Galatasaraylı oyuncular, gol sevincini asker selamıyla kutladı. De Jong'un attığı ve sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçiren golün ardından futbolcular, hep birlikte asker selamı yaparak poz verdi.

SNEİJDER'DEN 4 GOLE KATKI

Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder, Aytemiz Alanyaspor maçındaki performansıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Hollandalı futbolcu, maçta 1 gol atarken, 3 golün de pasını vererek 4 gole katkı sağladı. İlk olarak sarı-kırmızılı takımın 1-0 öne geçtiği golde De Jong'a pası veren Sneijder, ardından attığı şık golle de takımını 3-1 öne geçirdi. Yıldız oyuncu, Eren Derdiyok ile Josue'nin gollerinde de pası vererek, müsabakayı 1 gol ve 3 asistle tamamlamış oldu.

DE JONG, 623 GÜN SONRA GOLLE BULUŞTU

Aytemiz Alanyaspor karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atam De Jong, sarı-kırmızılı formayla ilk kez skor üretirken, 623 gün sonra rakip ağları havalandırmış oldu.Bundan önceki golünü Milan formasıyla İtalya Ligi'nde (Serie A) 12 Nisan 2015 tarihinde Sampdoria filelerine gönderen Hollandalı futbolcu, 1-1 beraberlikle sonuçlanan bu müsabakanın ardından 623 gün sonra tekrar golle buluştu.

EREN 3 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATTI

Galatasaray'ı Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-1'lik üstünlüğe taşıyan Eren Derdiyok, 3 maç aradan sonra skor üretti. Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 maçta 5 gol atan Eren, ardından yaşadığı sıkıntılı süreçte 6 müsabakada rakip ağları havalandıramazken, 12. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında şanssızlığını kırmasının ardından yine 3 maç beklemek zorunda kaldı.

Son oynanan Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında rakip ağları havalandıramayan Eren, Aytemiz Alanyaspor önünde yeniden golle buluşmuş oldu. Sarı-kırmızılı oyuncu, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

GALATASARAY'IN GOL YEME SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçında kalesini gole kapatamayarak kötü bir seriyi devam ettirmiş oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 1-0 yendiği müsabakanın ardından üst üste çıktığı 10. resmi maçta da gol yemekten kurtulamadı. Savunma zaaflarıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, son oynanan 7 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, kalesinde gol görmüş oldu.

BRUMA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaraylı futbolcu Bruma, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının henüz 9. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ligde daha daha önce Çaykur Rizespor, Adanaspor ve Gaziantepspor maçlarında sarı kart alan Portekizli oyuncu, dördüncü sarı kartı nedeniyle ligin 17. haftasındaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyme şansını kaçırdı.

SABRİ TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Sarı-kırmızılı oyuncu Sabri Sarıoğlu, taraftarların tepkisini aldı. Maç içinde yaptığı top kalıplarıyla dikkati çeken Sabri, maçta 1-1 beraberliğe neden olan golün ortasının da kendi kanadından gelmesi sonrası tepkilerle karşılaştı.

Özellikle güney kale arkası tribününde bulunan taraftarlar, Sabri'nin ayağına her top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi. Bu sırada Sabri'nin de tribünlere yönelik sinirli hareketleri dikkati çekti.

SELÇUK İNAN İKİNCİ YARI OYNAMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Selçuk İnan, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. İlk yarıda ayağına darbe alan oyuncu, zaman zaman sekmesine karşın ilk yarıyı tamamlarken, ikinci yarıda sahadaki yerini Hamit Altıntop'a bıraktı.

ERHAN KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Erhan Kartal, ikinci yarıda dahil olduğu maçta çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Müsabakanın 58. dakikasında Gassama'nın yerine oyuna dahil olan Erhan, önce 68. dakikada, ardından da 89. dakikada sarı kart alarak, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Erhan, 17. haftada Çaykur Rizespor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.