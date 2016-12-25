Günün öne çıkan transfer iddiaları (25 Aralık 2016)

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Scout ekiplerinin daha önce izlediği oyuncular için son kararı kendisi vermek isteyen Aziz Yıldırım, hafta içinde Brezilya seferine çıkacak. Görüşmeleri, pazarlıkları bizzat yaparak işi bitirecek. Yıldırım'ın izlemesi muhtemel isimler şöyle: Orta sahalar: Adryan (Flamengo), Camilo Farias (Botafogo), Arrascaeta (Cruzeiro), Sol açık: Scarpa (Fluminense). Advocaat'ın istediği orta ofans ve sol açık ve sağ bek mevkilerine takviye için kolları sıvayan başkanın, Güney Amerika pazarında ayrıca Perulu sağ bek Aldo Corzo ve Paraguaylı orta saha Romero için de girişimde bulunabileceği dile getirildi. (Fotomaç)