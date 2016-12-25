Günün öne çıkan transfer iddiaları (25 Aralık 2016)
25 Aralık 2016 Pazar, 12:47:12 | Güncelleme: 13:02:39
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Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor. Bordo-Mavililer uzun süredir temasta olduğu Brezilyalı Gum ve kulübü Fluminense’yi ikna etmeye çok yaklaştı. (Fanatik)
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Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile anlaşan 1860 Münich Yasin'e kanca attı. Portekizli çalıştırıcının devre arası transfer listesini hazırladığı, ilk sıraya Yasin Öztekin'i koyduğu öğrenildi. (Fotomaç)
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Arnavutluk basını Beşiktaş ile Galatasaray'ın, Köln forması giyen Arnavut asıllı Alman stoper Mergim Mavraj'ın peşinde olduğunu yazdı. Habere göre Köln de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mavraj'ı devre arasında elden çıkarmaya sıcak bakıyor. (Fanatik)
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Çin’den ayrılma kararı alan Fredy Guarin, menajeri tarafından Fenerbahçe’ye teklif edildi. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transferi için epey uğraş verdiği Fredy Guarin yeniden gündemde... (Fotomaç)
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Fransız basını, Serdar Aziz’in sakatlanmasıyla stoper arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar’ın Martin Caceres'le ilgilendiğini iddia etti.
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Scout ekiplerinin daha önce izlediği oyuncular için son kararı kendisi vermek isteyen Aziz Yıldırım, hafta içinde Brezilya seferine çıkacak. Görüşmeleri, pazarlıkları bizzat yaparak işi bitirecek. Yıldırım'ın izlemesi muhtemel isimler şöyle: Orta sahalar: Adryan (Flamengo), Camilo Farias (Botafogo), Arrascaeta (Cruzeiro), Sol açık: Scarpa (Fluminense). Advocaat'ın istediği orta ofans ve sol açık ve sağ bek mevkilerine takviye için kolları sıvayan başkanın, Güney Amerika pazarında ayrıca Perulu sağ bek Aldo Corzo ve Paraguaylı orta saha Romero için de girişimde bulunabileceği dile getirildi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe’de disiplinsiz davranışlarıyla Dick Advocaat’ı bıktırıp kadro dışı kalan Emenike, Rusya’ya geri dönmeye yakın duruyor. Spartak Moskova’nın yeniden istediği tecrübeli golcü için maaşına karşılık transfer seçeneği öne çıkıyor. (Skorer)
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Jan Olde Riekerink'in stoper için düşündüğü Mamadou Sakho'nun peşinde kuyruk oluştu. Sarı-kırmızılıların haricinde İtalya'dan İnter ve Milan, İngiltere'den West Ham ve WBA ile Fransa'dan Lille de 26 yaşındaki savunmacıyı istiyor. Sakho'nun rotasının İstanbul olması bir hayli zor görünüyor. (Fotomaç)
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Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş’a dönmeyi çok istediğini söyleyen Gomez’in, “Ben Wolfsburg’u yarı yolda bırakamam. Sadece Wolfsburg’u değil hiçbir kulübü yarı yolda bırakamam. İstanbul’a geri dönmeyi çok istiyorum. Yeni sezon için mutlaka bir kez daha görüşelim” diyerek yöneticilere teşekkür ettiği öğrenildi. (Fanatik)
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Van der Wiel'in, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Takıma geri dönmek için elimden geleni yapacağım" sözleri karşılık bulmadı. Teknik direktör Dick Advocaat, Hollandalı oyuncu ve Emmanuel Emenike defterinin kendisi için kapandığını belirterek, "Bir daha bu kapıdan içeri giremezler" dedi. Yönetim, iki oyuncuyu 'disiplinsiz' tavırları nedeniyle kadro dışı bırakmış, menajerlerine 'Bir an önce kulüp bulun' talimatı vermişti. (Fotomaç)
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Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde tribünlerin sevgilisi olan Felipe Melo'nun büyük hevesle başladığı İnter macerası sona ermek üzere. Brezilya basını, İtalyan devinde fazla şans bulamayan tecrübeli futbolcunun Palmeiras ile prensipte anlaşmaya vardığını yazdı. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel, Ocak ayında bonservissiz ayrılmak için taktik savaşını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetiminin "Aldığın imza parasını getir, istediğin yere git" ültimatomu verdiği Hollandalı sağ bek, kadro dışı kaldığı günden bu yana verdiği "İyi çocuk" imajıyla tek taraflı fesihle bonservisini bedelsiz olarak alıp Türkiye'den ayrılmayı hedefliyor. (Sabah)
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Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, G.Saray’ın da gündemine olan 26 yaşındaki Senegalli ile menajerler aracılığıyla temasa geçti. Niasse, “Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyorum” dedi. (Fotomaç)
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Trabzonspor, transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Bulgar orta saha İvelin Popov'u Türkiye'ye gelmeye ikna etmekte zorlanıyor. (Fotomaç)
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Transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da geleceğe yatırım yapan Galatasaray’ın Güney Afrikalı Phakamani Mahlambi’nin peşinde olduğu ortaya çıktı. Güney Afrika basınına konuşan Mahlambi'nin menajeri, “Sakatlığından önce G.Saray ve Benfica Mahlambi’yi istiyordu. Oyuncumun sağlık durumu şu anda iyi ve eski formuna kavuştu. Gelecek teklifleri değerlendireceğiz” yorumunu yaptı. (Fanatik)