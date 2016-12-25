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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer iddiaları (25 Aralık 2016)

25 Aralık 2016 Pazar, 12:47:12

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    Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor. Bordo-Mavililer uzun süredir temasta olduğu Brezilyalı Gum ve kulübü Fluminense’yi ikna etmeye çok yaklaştı. (Fanatik)

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    Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile anlaşan 1860 Münich Yasin'e kanca attı. Portekizli çalıştırıcının devre arası transfer listesini hazırladığı, ilk sıraya Yasin Öztekin'i koyduğu öğrenildi. (Fotomaç)

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    Arnavutluk basını Beşiktaş ile Galatasaray'ın, Köln forması giyen Arnavut asıllı Alman stoper Mergim Mavraj'ın peşinde olduğunu yazdı. Habere göre Köln de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mavraj'ı devre arasında elden çıkarmaya sıcak bakıyor. (Fanatik)

     

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