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Ümit Özat: "İyi oyun karın doyurmuyor"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Aşk, sevgi karın doyurmuyor derler ya, maalesef iyi oyun da karın doyurmuyor" dedi

25 Aralık 2016 Pazar, 13:41:55 Güncelleme: 13:43:10

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçında çok iyi oynamalarına karşın sahadan yenilgiyle ayrıldıklarına dikkati çekerek, "Aşk, sevgi karın doyurmuyor derler ya, maalesef iyi oyun da karın doyurmuyor. Puanı, kaçırana değil atana veriyorlar." dedi.

Ümit Özat, deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri maçın ardından 2 gün kendilerine gelemediklerini belirterek, "Kolay değil, çünkü bu kadar iyi oyun karşısında eşi benzeri görülmeyen bir skor." ifadesini kullandı.

"Mübalağa yapıyorum, teşbihte hata olmaz. Volkan ile 6 yıl oynadım, belki 6 yılda bu kadar kurtarış yapmadı." diyen Ümit Özat, şöyle devam etti:

"Futbolda bunlar var. Volkan çok büyük maçlar aldı, teşbihte hata olmaz, kaptanının şakasını da anlar. Tecrübe olsa gerek, yıllar geçtikçe o da daha iyi hale geliyor. Barcelona gelse abartmıyorum belki o kadar pozisyona giremezdi. İki tane direkten dönen, 2 tane çizgiden çıkarılan, 4-5 tane yüzde 100 pozisyon... Kaçırana değil atana puan veriyorlar. Yediklerimiz benim canımı sıktı. Futbol hatalar oyunu ama biz kılı kırk yarıp inceliyoruz, bütün anekdotları oyuncularımıza bildiriyoruz. Çıkarken kaptırdığımız bir top, 2 ve 3. golde Landel'in bariz kademe hataları, rakip de bunları yakalarsa affetmez tabi. Dışarıda 3-0 desen kimse de demez ki rakip 10 tane kaçırdı. Aşk, sevgi karın doyurmuyor derler ya, maalesef iyi oyun da karın doyurmuyor. Fenerbahçe maçındaki performansı, tempoyu Bursaspor maçında da ortaya koyup skoru almamız lazım."

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