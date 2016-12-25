25 Aralık 2016 Pazar, 13:51:35 | Güncelleme: 14:17:42
1
1|15
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2016'nın en iyi kalecisi ödülünün sahibi belli oldu.
2
2|15
56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen oylamada puanlar şöyle dağıldı:
3
3|15
13- Marc Andre Ter Stegen (Barcelona) 1
HABERİN DEVAMI
4
4|15
12- Samir Handanovic (Inter) 2
Inter forması giyen Samir Handanovic'in ismi geçen sezon sık sık Beşiktaş'la anılmıştı. Handanovic'in sözleşme uzatması üzerine alternatifleri değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Dinamo Kiev'den Denys Boyko'yu transfer etmişti.