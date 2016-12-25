DİĞER HABERLERİ
25 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Yılın en iyisi belli oldu!

25 Aralık 2016 Pazar, 13:51:35

  • 1
    1 | 15

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2016'nın en iyi kalecisi ödülünün sahibi belli oldu.

  • 2
    2 | 15

    56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen oylamada puanlar şöyle dağıldı:

  • 3
    3 | 15

    13- Marc Andre Ter Stegen (Barcelona) 1

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300