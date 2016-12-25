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Şanlıurfaspor - Manisaspor
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Şanlıurfaspor: 2 - Manisaspor: 0

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Manisaspor'u 2-0 mağlup etti

25 Aralık 2016 Pazar, 15:43:09 Güncelleme: 15:53:10

ŞANLIURFASPOR: 2 - MANİSASPOR: 0

STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Murat Özcan, Candan Elbil, Ata Yıldırım

ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören, Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 86 Hüseyin Kala), Berkay Can Değirmencioğlu, Mertcan Çam, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz (Dk. 76 Halil Köçer), Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Dk. 55 Oktay Delibalta), Şaban Özel
MANİSASPOR: İsmail Şahmalı, Hakan Turan (Dk. 77 Kağan Miray Barış), Muhammet Sercan Türkeri, Gökcan Kaya, Erman Bulucu, Ümit Yasin Arslan (Dk. 87 Gökdeniz Varol), Metin Yüksel, Konde, Bakaki, Dimov, Caner Öztürk (Dk. 65 Bahattin Köse)

GOLLER: Dk. 66 Batuhan Artarslan, Dk. 90+3 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 79 Berkay Can Değirmencioğlu (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 58 Erman Bulucu, Dk. 80 Bahattin Köse, Dk. 90 Gökcan Kaya (Manisaspor)

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