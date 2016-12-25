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Denizlispor - Giresunspor
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Denizlispor: 2 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Denizlispor, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

25 Aralık 2016 Pazar, 15:56:45 Güncelleme: 16:02:44

DENİZLİSPOR: 2 - GİRESUNSPOR: 1

STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak, Mehmet Kısal, Bilal Gölen

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Kappel, Burak Altıparmak, Barış Örücü (Dk. 78 Anıl Taşdemir), Cenk Güvenç (Dk. 64 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı (Dk. 46 Sankoh)
GİRESUNSPOR: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 88 Mertcan Aktaş), Abwo (Dk. 75 Youssef Yeşilmen), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 90 Cihan Can), Özgür Can Özcan, Rızvan Şahin, Nascimento, Tarasovs, Özgür Yılmaz

GOLLER: Dk. 33 Ömer Alp Kulga, Dk. 90+3 Alperen Babacan (Denizlispor), Dk. 45 Volkan Okumak (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 78 Burak Altıparmak (Denizlispor), Dk. 17 Tarasovs, Dk. 61 Berkan Yıldırım, Dk. 90+2 Rızvan Şahin (Giresunspor)

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