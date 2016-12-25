Hikmet Karaman: "Haksız bir penaltı kazandık"

Osmanlıspor karşısında penaltı golü ile 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, kaybettikleri maçın hakkının beraberlik olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan 90 dakikanın dezavantajı, Orhan ve Oboabona'nın sakatlanıp çıkmaları 90 dakikada yapacağımız hamleleri engelledi. Sakatlanıp oyundan çıkmaları, oyun içinde yapacağımız hamleleri önledi. İki takım da iyi mücadele etti. Bizimki haksız bir penaltıydı. Hakem yanıldı. Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyunun akışı değişebilirdi. Aleyhimize verilen penaltıda, ilk pozisyonda bir darbe var ama düşmedi. Son dakikada kaybettiğimiz bir maç. Kaybetmemiz gereken bir maçtı. Geneline baktığımızda beraberlik hakkı olan bir maçtı" dedi.

OSMANLISPOR CEPHESİ

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ilk yarıyı hesapladıkları puanın üzerinde kapattıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ilk yarıyı planladıkları puanın üzerinde kapattıklarını belirterek, "Her iki takımın da oyunu, kontrollü oynayarak rakipten çalınan toplarla kontra yapmak üzerine kurguladı. Sabırlı olan ve teşebbüslerde, özellikle birinci topların güvenli blokların aşılmasında önemi var. Bunu başaran takım galip gelecekti. İki takımın da yarı paslarda problem yaşadı. Atak üstünlüğü olmayan denk bir müsabaka oldu. Rakibin penaltıyı kaçırmasından sonra motivasyonumuz yükseldi. Kazandığımız penaltı ile de galip geldik. İlk yarıyı hesaplarımızın üzerinde bir puanla kapatıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.