Akhisar Belediyespor: 1 - Atiker Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor'la karşılaştı.



İlk yarının golsüz geçildiği maçta Akhisar'a galibiyeti 65'te oyuna girip 82'de golü atan Ricardo Vaz Te getirdi.



Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 20 yaparken, Atiker Konyaspor ise 24 puanda kaldı.





AKHİSAR BELEDİYESPOR: 1 - ATİKER KONYASPOR: 0

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora Körk, Lopez, Caner Osmanpaşa, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Sissoko, Aykut Çeviker, Onur Ayık (Dk. 65 Vaz Te), Custodio, Özer Hurmacı (Dk. 77 Muğdat Çelik), Rodallega (Dk. 90+1 Soner Aydoğdu)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Jonsson, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 89 Halil İbrahim Sönmez), Hadziahmetovic (Dk. 46 Rangelov), Bajic (Dk. 77 İoan Hora)

GOL: Dk. 82 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Orhan Taşdelen, Dk. 45+1 Sissoko, Dk. 83 Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Dk. 34 Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

9. dakikada Atiker Konyaspor atağında Skubic'in pasında altıpasın hemen önünde topa hareketlenen Mehmet'in müsait pozisyondaki zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

18. dakikada kontratakla kendi sahasından çıkan Konyaspor'da Bajic'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Ali'nin şutunda, son olarak topu önüne yatan savunmada Caner, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.

31. dakikadan Ömer Ali'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Bora son anda uzanarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında savunmayı aşan top arkada Onur'un önünde kaldı. Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede topu önüne alan Vaz Te, ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada Sissoko'nun verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Serken Kırıntılı meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

82. dakikada Akhisar Belediyespor golü buldu. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Vaz Te kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

88. dakikada ceza sahası içindeki Muğdat Çelik'in pasında topu önünde bulan Vaz Te'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.