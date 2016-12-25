25 Aralık 2016 Pazar, 18:39:47 | Güncelleme: 19:07:47
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Süper Lig'in ilk yarının kapanış haftasında skandal hakem kararları damga vurdu.
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Adanaspor - Başakşehir, Kayserispor - Karabükspor ve Çaykur Rizespor - Osmanlıspor maçlarında verilen hatalı kararları HABERTÜRK SPOR yazarı Bülent Yavuz yorumladı.
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Kayserispor - Kardemir Karabükspor maçında genç ve istikbal beklediğimiz Halil Umut Meler çok önemli bir yanlışa imza attı.
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Kayserisporlu oyuncunun kaleye şutladığı topta, Dany'nin her iki eli yukardaydı ve top penaltıya sebebiyet verecek hiç bir şekilde koluna temas etmeden auta çıktı.
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Hakem Meler, inanılmaz bir şekilde penaltı düdüğü çalarak yanlış yaparken, bir yanlış daha yaparak Dany'i kırmızı kartla oyundan attı.
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Bu büyük hata tabiki Karabük'ü oyun başında 10 kişi bıraktı. Sayısal olarak avantaj yakalayan Kayserispor, maçı da 2-0 kazanarak uzun bir aradan sonra 3 puana kavuşmuş oldu.
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Çaykur Rizerspor - Osmanlıspor maçında hakem Cüneyt Çakır, 2 penaltı verdi. Ancak Rize alehine verdiği penaltı kesinlikle yanlıştı.
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Penaltı verilen pozisyonda ceza sahası içerisinde topa elle dokunan isim Osmanlıspor'un kalecisi Karcemarskas.
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Hakem, 'elle oynadın' diye gösterirken bütün Osmanlı futbolcuları 'hocam, kaleci elle oynadı' demesine rağmen Cüneyt Çakır kararından dönmedi.
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Çakır'ın vücut ve beden dilinden penaltıyı verdirenin yardımcı hakem Bahattin Duran olduğu da apaçık görülüyor.
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Hakem pozisyona yakındı. Kalecinin elle oynadığı görebilmeli ve yardımcı hakeme uymayabilirdi.
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Adanaspor - Başakşehir maçında hakem Hüseyin Göçek çok iyi götürdüğü maçta yardımcı hakemin bir anlık gafletiyle adeta harakiri yaptı.
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72. dakikada Başakşehir’in Mossoro ile attığı golde hakem ve yardımcı hakem beraberce santrayı gösterdiler. Hatta neredeyse orta yuvarlağa kadar geldiler.
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Ancak Adanalılar’ın yoğun itirazıyla hakem Hüseyin Göçek ile yardımcı hakem Erkan Akbulut, kısa süreli bir müzakere yaptılar ve neticesinde de Başakşehir’in attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal ettiler.
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Bu sefer Başakşehirli oyuncular yoğun tepki gösterdi. Ama netice değişmedi. Pozisyonda kesinlikle ofsayt yoktu. Temiz gol, değer kazanmadı. Buz gibi gol iptal edildi.