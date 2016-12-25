ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
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FUTBOL

Süper Lig'de skandal kararlar!

25 Aralık 2016 Pazar, 18:39:47

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    Süper Lig'in ilk yarının kapanış haftasında skandal hakem kararları damga vurdu.

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    Adanaspor - Başakşehir, Kayserispor - Karabükspor ve Çaykur Rizespor - Osmanlıspor maçlarında verilen hatalı kararları HABERTÜRK SPOR yazarı Bülent Yavuz yorumladı.

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    Kayserispor - Kardemir Karabükspor maçında genç ve istikbal beklediğimiz Halil Umut Meler çok önemli bir yanlışa imza attı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 dakika önce
    beşiktaş a verilen penaltı yok.
  • Misafir 7 saat önce
    BRUMAYA VERİMEYEN KIRMIZI KART NEDEN YAZILMAMIŞ.
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