Igor Tudor patladı!

Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Kayserispor'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından hakemlere isyan etti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Dany'ye gösterilen kırmızı kart ve penaltı kararına büyük tepki gösteren Tudor, "Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şeyim yok. 16 maçta, 8 penaltı verildi aleyhimize, hepsi de gol. Böyle bir şey imkansız. Ben açıkcası yoruldum. Eğer bizim 1. Lig'de oynamamızı istemiyorlarsa söylesinler, oyunlara gerek yok" ifadelerini kullandı ve tercümeyi beklemeden canlı yayından ayrıldı.

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, "Söyleyecek bir şey yok. Bir kişi eksik oynamamıza rağmen iyi pozisyonlar yakaladık. Türkiye Süper Lig'de her iki maçta bir penaltı veriliyor aleyhimizde. 4 tane kırmızı kart. Ben artık yoruldum. Bir kişi geliyor ve maçın kaderini tayin ediyor. Biz bir hafta boyunca bu şeyleri görmek için mi buralara geliyoruz" dedi.