Tolunay Kafkas: "İlk yarıyı beklediğimiz puanda bitirdik"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Atiker Konyaspor'u golcü oyuncusu Vaz Te'nin ayağından bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Konyaspor açısından baktığımızda ligin en iyi organize olan takımı. Ligin en çok koşan takımı. Son 6-7 haftadır ciddi bir çıkışımız var. Hem oyun anlayışıyla hem de ofansif gücümüzün biraz daha öne çıkartmak anlamında çok kritik bir maçtı. Özellikle böyle güçlü bir takımı yenmek oldukça moral getirdi. Oyuncularımın öz güveni yükseldi. İlk yarıyı beklediğimiz puanda bitirdik, bu zorlu fikstüre rağmen. Çünkü içeride hem büyük takımlarla oynadık hem de ligin kalbur üstü dediğimiz, Osmanlıspor gibi, Konyaspor gibi çok ciddi takımlara karşı oynadık. İkinci devre bir fikstür avantajımız var. 9 maçımız içeride ve oynayacağımız rakipler bize denk takımlar. Futbol bu tabi ne olacağını bilemeyiz ama bir avantaj gibi görünüyor. Bu avantajı kendi lehimize çevirmek için devre arasını çok iyi şekilde geçireceğiz. Hem kupada da iddialı olma durumumuz var. Bu galibiyet bizi orada da iddialı duruma getirecektir. Devre arasında transferlerimiz olacak. En son Larsson'u, Olcan aldık. Şartlar uygun olursa üç oyucu daha almak istiyoruz. Bu oyuncuları da alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Takımda gönderilecek oyuncular için de bir hazırlık yapmadıklarını belirten Kafkas, 3 transfer yapmak istediklerini tekrarladı.

Vaz Te'nin performansı hakkındaki soruyu yanıtlayan Kafkas, "Vaz Te'den çok memnunum. Oyuna giriyor ve işini yapıyor. Çok iyi bir profesyonel. Mukavelesini uzatma kararı aldık. Başlayan takım çok önemli değildir, bitiren takım çok önemlidir. Biz bugün bitiren bir takım hüviyetinde olduk. Vaz Te de girdi, işini yaptı. Bu bizim için çok önemli. O yüzden oyuncular ne zaman girerse girsin işini iyi yapmak zorunda. Vaz Te de bunları en iyi yapan oyunculardan biri" şeklide konutu.

"İLK YARI BİZİM YAPTIKLARIMIZI İKİNCİ YARI AKHİSAR YAPTI

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadı. İlk yarı bizim yaptıklarımızı ikinci yarı Akhisar yaptı" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Braga'ya mağlup olduğumuz maçtan sonra lige daha fazla yöneldik. Bunun sonucunda da arka arkaya puanlar aldık. 14 puanlık bir seri yakaladık. Dolayısıyla bizim sezon başında lige başlarken olması muhtemel olan istediğimiz yere taşıdı. Bununla birlikte Akhisar ve Karabük maçlarında ligdeki pozisyonumuzu netleştirmek ya da üstüne koyabilmek amacındaydık. İstediğimiz gibi olmadı. Sezonun başında hedeflediğimiz 24 puan kötü görünmüyordu ama ciddi çıkışımızdan sonra bunu daha arttırabilirdik, üzgünüz. İlk yarı nispeten top biraz daha Akhisar'daydı. Net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıda oyunun ritmini yakalamak için uğraştık, bunu kısmen gerçekleştirdik ama 3. bölgede ilk yarıdaki kadar başarılı olamadık. Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadılar. İlk yarı bizim yaptıklarımızı ikinci yarı Akhisar yaptı. Maçın sonlarında kornerden yediğimiz gol ile mağlup olduk. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.