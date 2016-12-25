Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da sezonun yıldızı Bruma cezalı duruma düştü. Maçın 9. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Portekizli futbolcu, hakem Halis Özkayha tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan futbolculardan olan Bruma, sarı-kırmızılı takımı Süper Lig’de 17. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor mücadelesinde cezası sebebiyle forma giyemeyecek.