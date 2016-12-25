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Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 1
FUTBOL

Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altınordu, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı

25 Aralık 2016 Pazar, 21:29:21 Güncelleme: 21:30:34

Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 1

Stat: Bornova

Hakemler: Çağatay Şahan, Deniz Turgut, Kamil Çetin

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Emre Kara, Sertaç Çam (Dk. 61 Erdoğan Yeşilyurt), Arif Morkaya, Umut Sözen, Abdulkadir Parmak, Kenan Karışık (Dk. 78 Serkan Göksu), Fatih Aktay (Dk. 64 Üstün Bilgi)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Ömer Can Sokullu (Dk. 71 Tarık Tekdal), Emircan Altıntaş, Serdar Özbayraktar (Dk. 90 Mücahit Albayrak), A'Beka

Goller: Dk. 34 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), Dk. 80 Arif Morkaya (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 81 Merthan Açıl (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Erol Yükseker, Dk. 37 Timur Temeltaş, Dk. 80 Burak Öğür, Dk. 90 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 53 Arif Morkaya, Dk. 64 Fatih Aktay, Dk. 76 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Emre Kara (Altınordu)

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