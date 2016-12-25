Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Alanyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

işte Riekerink'in açıklamaları:

"Bugün takımımdan gurur duydum. Oynadığımız oyundan memnunum. Çok önemli, çok güzel skorla aldık galibiyeti. Maçın sonunda da çok pozisyona girdik, daha da fark atabilirdik. Takımımla gurur duydum. Kalitemizi ortaya çıkartmamızı, top tutmamızı, geçiş oyunlarında farkımızı göstermemizi istedim. Akabinde de güzel bir skorla, güzel bir galibiyet geldi."

"Sezonun şöyle bir değerlendirme yapalım, iyi başlayan, galibiyetler alan bir Galatasaray vardı, sonra 4 maçta 3 mağlubiyet geldi. Sonra 5 maçta 13 puanlık hedef koyduk. Osmanlıspor zor bir rakip, geçen sezon onlara karşı kaybedilmiş. Onlara karşı beraberliği hesap ettik. 5 maç 13 puan iyi bir hedefti ve futbolcu arkadaşlar bunu layığıyla başardılar."

"Bakıldığı zaman, orta bölümde sonuç anlamında düşüş yaşadık. İç sahada Trabzonspor ve Başakşehir maçları, bugün oturup izlesek, o maçları hak eden bir Galatasaray vardı. Bizim yaomak istediğimzi takıma bir kimlik kazandırmak, dominant oynamak, topa sahip olmak. Bu iki maçta kimliğiyle, istikrarlı oynayan bir takım var. Bazen kazanamıyorsunuz. Kötü gittiğimiz zamanalarda bile galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı."





WESLEY SNEİJDER'İN PERFORMANSI

Sneijder'in motivasyonu sürekli üst seviyede. Antrenmanlarda sürekli hırslı, maçlarda sürekli hırslı. Bazı maçlarda, bugünkü kadar etkili olamayabiliyor. Sneijder gibi yaratıcı bir oyuncu varsa, ona doğru top taşımanız, sonra da doğru koşular yapmanız gerekiyor. Bu konuya çok odaklanmıştık. Onun katkısı bize çok büyük. Sneijder'in motivasyonu her maçta, her antrenmanda sürekli yüksek."

"5 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR" HABERLERİ ÜZERİNE...

Ben yönetimle iyi ilişkiler içinde bir hocayım. Her konuyu konuşuyoruz, bir problem yok. Bizim çok açık bir planımız var, hedefimiz var. Biz de hedefler ve planlar doğrultusunda yürüyoruz."

'VİDEO HAKEM' YORUMU

Önemli olan futbolu daha çekici hale getirebilmek. Birçok kurallar konuşuluyor, ofsayt kalksın, kalkmasın tartışılıyor. Önemli olan futbolu daha çekjici hale getirmek. Bu karar alınırsa, mutlaka hakemler ve takımlar için faydalı olacaktır. Oyununun akışını, çekiciliğini kaybetmemek gerekir. Eğer böyle olacaksa, alınabilir. Hokeyde böyle bir olay var, 2 kere kullanabiliyor takımlar. Tuzlaspor maçında 3 metre ofsayttan gol yedik. Böyle bir kural olsa, buna başvurabilirdik."