Kupada 27 Aralık Salı günü yapılacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Aralık Salı günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: Emre Malok
14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor: Süleyman Abay
16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: Kutluhan Bilgiç
20.30 Beşiktaş-Boluspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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