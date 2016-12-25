Kupada 27 Aralık Salı günü yapılacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Aralık Salı günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: Emre Malok

14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor: Süleyman Abay

16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: Kutluhan Bilgiç

20.30 Beşiktaş-Boluspor: Yaşar Kemal Uğurlu