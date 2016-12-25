Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırıları ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda verilen şehitler nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, huzur ve barış istediklerini dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran Özyalçın, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi. Hiç hesapta olmayan, tahmin etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Takımdaki aksaklıkları teknik ekip saptayacak. Futbol AŞ de UEFA kriterleri ve kulübümüzün ekonomik yapısını göz önüne alarak, bunu yönetim kuruluna sunacak. Yönetim kurulundan da onay çıktıktan sonra transfer gerçekleşir." diye konuştu.